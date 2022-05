De internasjonale børsindeksene fortsatte å falle torsdag, sammen med blant annet eurokursen, høyrenteobligasjoner og de fleste råvareprisene. Onsdagens overraskende høye inflasjonstall fra USA bidro til nedturen, og det hjelper ikke at faren for direkte krig mellom Russland og Nato blir stadig større.

I tillegg ble det torsdag ettermiddag kjent at de amerikanske grossistprisene ved utgangen av april var opp med 11 prosent på et år. Den månedlige økningen på 0,5 prosent var imidlertid som ventet.

Sonos, som lager stereoutstyr, trosset børsfallet med en kursoppgang på 11 prosent. Skyhøy etterspørsel medførte at omsetningen overgikk analytikernes snittestimat, men ledelsen advarte at problemer i forsyningskjeden kan svekke veksten i de kommende kvartalene.

Walt Disney slet derimot. Aksjen var torsdag ettermiddag ned med mer enn 3 prosent, etter at både topp- og bunnlinjen skuffet i første kvartal. På den positive siden økte antallet abonnenter til selskapets strømmetjeneste mer enn ventet.

Også New York-baserte Wework var blant børstaperne, og her ble kursfallet på rundt 4 prosent. Selskapet, som tilbyr midlertidig bruk av kontorer i en rekke byer over hele verden, meldte om overraskende høye inntekter i første kvartal. Virksomheten taper fortsatt penger, men underskuddet var redusert med 37 prosent fra samme periode i fjor.

Samtidig fortsetter Beyond Meat å koste aksjonærene dyrt. Produsenten av kjøttlignende vegetarmat stupte 13 prosent på Nasdaq-børsen, som følge av elendige inntekter og et altfor stort underskudd i årets første tre måneder.

Også elbilprodusenten Rivian la frem et skuffende stort underskudd og labre salgstall. At produksjonsprognosen for 2022 ble opprettholdt bidro til at aksjekursen likevel steg med 16 prosent.

I vår del av verden ble Siemens hardt rammet av boikotten av Russland. Det tyske konsernet fikk et kursfall på 4 prosent etter å ha presentert sine resultater for første kvartal. Inntjeningen ble halvert, delvis som følge av Russland-relaterte avskrivninger på 600 millioner euro.