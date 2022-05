Turbulens for Twitter og Robinhood

De brede børsindeksene fikk en etterlengtet rekyl fredag, men det skortet ikke på voldsomme kurssvingninger blant enkeltaksjene. I USA stupte Twitter i førhandelen, etter at Elon Musk meldte at hans plan om å kjøpe selskapet er midlertidig stanset. Tesla-gründeren skal visst nok granske hvor mange av Twitters kontoer som bare benyttes til spam eller er opprettet av «falske» brukere. Ved firetiden var kursfallet redusert til rundt 11 prosent, som følge av at Musk presiserte at han fortsatt ønsker å gjennomføre oppkjøpet.

Robinhood-aksjen steg derimot med 22 prosent. Årsaken var delvis en melding om at kryptogründeren Sam Bankman-Fried har kjøpt 7,6 prosent av selskapet. Han er nå nettmeglerens tredje største aksjonær. Selv etter fredagens opptur er Robinhood-kursen nesten 90 prosent lavere enn fjorårets toppnotering.

Duolingo, som har utviklet populære nettbaserte språkkurs, gjorde det enda bedre. Overraskende gode topp- og bunnlinjetall for første kvartal løftet aksjekursen med 25 prosent. Et rekordhøyt antall brukere og oppmuntrende guiding for andre kvartal bidro til utviklingen.

Også finske Fortum var blant børsvinnerne, med en kursoppgang på 5 prosent. Fredag oppgraderte både SEB og Danske Bank sin anbefaling fra «hold» til «buy». Dagen før hadde ledelsen opplyst at Fortum skal trekke seg ut av Russland, selvsagt med enorme tap.

Den brede Helsinki-indeksen steg på sin side med 2 prosent, langt mer enn snittet i Europa. Finland har vært i nyhetene som et mulig nytt Nato-medlem. Fredag erklærte Tyrkia imidlertid at dette ikke er en god idé, og dermed blir det neppe slutt på finnenes nøytralitet med det første. Alliansen krever 100 prosent enighet blant eksisterende medlemmer for å ta inn ytterligere nasjoner.

For øvrig kom det elendige makrotall fra eurosonen. I mars svekket industriproduksjonen seg med 1,8 prosent fra den foregående måneden, mot ventet 1,0 prosent. Ukraina-krigen og sanksjonene mot Russland bidro til nedturen.