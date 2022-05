Inflasjonssjokk senker butikkaksjer

Onsdag var dagens skyhøye prisvekst igjen et hovedtema i aksjemarkedet. Blant annet ble det kjent at Storbritannias årlige inflasjon bykset til 9 prosent i april. Tallet var det høyeste siden statistikken begynte i 1989 og opp fra 7 prosent i mars. Landets matvarer er nå blitt så dyre at en av fire briter til tider hopper over måltider for å spare penger. På den positive siden var den månedlige KPI-økningen på 2,5 prosent en hårsbredd lavere enn ventet.

I USA skaper inflasjonen problemer for Target. Onsdag medførte en elendig kvartalsrapport at kjøpesenterkjedens aksjonærer tapte en firedel av sine penger. Inntjeningen på 2,19 dollar per aksje var 88 cent verre enn konsensusestimatet, hovedsakelig fordi kostnadene steg mye mer enn utsalgsprisene. Target er USAs åttende største forhandler, og aksjen inngår i S&P 500-indeksen.

Bare en dag tidligere hadde verdens største butikkjede, Walmart, gått på en smell. Dette er et tradisjonelt «kvalitetsselskap» med relativt forutsigbare inntekter fra hele kloden, så kursfallet på mer enn 11 prosent – mer enn noen gang siden krakkåret 1987 – tok de fleste på sengen. Nedturen skyldtes overraskende lav lønnsomhet i første kvartal, og ledelsens nedjustering av bunnlinjeprognosen for hele året. Som for Target er problemet raskt stigende transport-, lønns- og innkjøpskostnader.

I et slikt miljø skulle man tro produsenter av luksusklær ville slite særlig mye, men britiske Burberry la onsdag frem sterke tall for sitt seneste regnskapsår. Det London-baserte motekonsernet økte omsetningen med 21 prosent, mens inntjeningen steg fra 92,7 til 97,7 pence per aksje. Ledelsen advarte at høy inflasjon skaper «motvind», men opprettholdt sine prognoser for dette regnskapsåret. Inntektene ventes å øke med 8-9 prosent, det vil si omtrent det samme som dagens konsumprisvekst. Onsdag ettermiddag var aksjekursen tilnærmet uendret.

Europas største reisebyrå, Tui, fikk derimot juling på børsen. Kursen stupte nesten 13 prosent, etter at selskapet hentet inn 425 millioner euro gjennom en rettet emisjon. Pengene skal brukes til å nedbetale coronarelaterte kriselån fra de tyske myndighetene.