Børsrekyl tross skuffelser

De fleste internasjonale børsene steg fredag, etter en heller turbulent uke. Rekylen skyldtes blant annet at Kina kuttet sin femårige utlånsrente med 0,15 prosent. Den ettårige renten ble holdt uendret på 3,7 prosent.

USAs butikkjeder sliter uansett, og allerede har Walmart og Target opplyst at dyre innsatsfaktorer skviser marginene. Fredag fulgte Ross Stores etter. Både inntektene, inntjeningen og prognosen for 2022 var verre enn ventet. Igjen var problemet raskt stigende lønns- og innkjøpskostnader. Aksjekursen var ved firetiden ned med 23 prosent. Ross Stores er en California-basert lavpriskjede med rundt 1.500 butikker over hele landet. Selskapet selger hovedsakelig klær, sko og ting for hjemmet.

Amerikanske Deere, som er kjent for sine landbruksmaskiner, fikk på sin side et kursfall på 9 prosent. Inntjeningen i første kvartal var en hårsbredd bedre enn konsensusestimatet, men omsetningen skuffet. Konsernet jekket likevel opp sitt anslag for årets bunnlinje og viste til at høye priser på landbruksprodukter skaper økt etterspørsel.

Heller ikke Applied Materials klarte å innfri meglerhusenes topp- og bunnlinjeforventninger. Også brikkeprodusentens «guiding» var lite imponerende, og aksjekursen svekket seg med 2 prosent. Problemer i forsyningskjeden fortsetter å legge en demper på selskapets utvikling.

I Europa pekte pilene nedover for Richemont. Aksjekursen stupte 13 prosent etter at den franske luksusprodusenten offentliggjorde sitt årlige regnskap.

Danske Rockwool International, som lager isolasjonsmaterialer for bygg- og anleggsbransjen, gjorde det derimot bra. Oppturen på 8 prosent skyldtes et overraskende sterkt regnskap for første kvartal.

For øvrig kom det urovekkende makrotall fra Tyskland. I april var landets produsentpriser hele 33,5 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Prisoppgangen var den største i nyere historie og skyldtes delvis at sanksjonene mot Russland har sendt Europas energipriser til himmels.