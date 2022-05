Oppkjøpsrykter løfter aksjekursene

Electronic Arts-kursen var mandag ettermiddag opp med rundt 3 prosent, etter at en nyhetstjeneste meldte at videospillprodusenten aktivt søker kjøpere. Selskapet skal blant annet ha hatt samtaler med Walt Disney, Apple og Amazon.

Også skylagringskonsernet VMWare er angivelig inne i en salgsprosess. Flere kilder hevder at selskapet snart blir kjøpt opp av Broadcom. Ved firetiden fredag var sistnevntes aksjekurs ned med 5 prosent, mens VMWare ble nesten 19 prosent mer verdt.

I Europa fikk Siemens Gamesa en opptur på rundt 6 prosent som følge av at morselskapet Siemens Energy ønsker å ta over hele vindturbinvirksomheten for 4,06 milliarder euro. Dagens eierskap er på 67 prosent. Selv etter rekylen er Siemens Gamesas aksjekurs 32 prosent lavere enn for et år siden.

For øvrig var de fleste internasjonale børsindeksene i pluss ved firetiden fredag, etter flere uker med begredelige fall. En årsak var en uttalelse fra president Joe Biden, som nå vurderer å fjerne en del av tariffene som Trump-regjeringen innførte på import fra Kina. Presidenten hadde noen timer tidligere skapt sinne blant kinesiske politikere ved å hevde at USA vil forsvare Taiwan dersom øynasjonen angripes.

Biden snakket også om apekopper. Smittetilfeller er funnet i minst 14 land, og den amerikanske presidenten mener dette er «noe alle burde vært bekymret over». To organisasjoner, NTI og Munich Security Conference, bekymret seg allerede i mars 2021. De gjennomførte da en simulasjon der genetisk modifiserte apekopper ble brukt som biovåpen. «I løpet av 18 måneder utvikler scenarioet seg til en verdensomspennende katastrofal pandemi der 40 prosent av klodens befolkning blir smittet og mer enn en kvart milliard folk dør,» oppsummerer NTI på sin nettside.