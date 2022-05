Snap stanser rekylen

De fleste internasjonale børsindeksene var tirsdag ettermiddag ned med 1-2 prosent, etter å ha lagt bak seg en etterlengtet rekyl dagen før. Snap, som utviklet den populære Snapchat-appen, bød på langt mer spenning for aksjonærene. Aksjekursen var ved firetiden ned med mer enn 39 prosent, som følge av at selskapet varslet om skuffende topp- og bunnlinjetall i det inneværende kvartalet. Et par større aktører i samme segment, Facebook-eieren Meta Platforms og Google-eieren Alphabet, fikk nedturer på henholdsvis 10 og 7 prosent.

En av Morgan Stanleys IT-analytikere så økt risiko for nettselskaper som avhenger av reklameinntekter. Han påpekte at reklamemarkedet er syklisk, og at redusert kjøpekraft blant husholdningene påvirker bransjen.

Zoom Video, en av coronapandemiens store vinnere, fikk derimot en kursoppgang på nesten 1 prosent. I motsetning til Snap la ledelsen frem overraskende positive prognoser for andre kvartal.

Utenfor IT-sektoren ble Abercrombie & Fitch et nytt offer for raskt stigende transport- og innkjøpskostnader. Den amerikanske klesprodusenten opplever redusert etterspørsel og fikk et kursfall på 28 prosent.

I Europa fikk vi nye PMI-målinger fra både eurosonen og Storbritannia. Førstnevnte ble på 54,9 i mai, ned fra 55,8 i april. Alle tall over 50 innebærer imidlertid at den økonomiske aktiviteten tiltar, og nivået var dessuten noe bedre enn ventet. Områdets høye inflasjon skaper riktig nok hodebry for næringslivet.

PMI-rapporten for Storbritannia var mer urovekkende. Der stupte indeksen hele 6,4 punkter, og bedriftenes driftsutgifter økte raskere enn noen gang siden statistikken begynte i 1998. Både industrien og tjenesteytende sektor overrasket negativt, men er likevel i ekspansjonsmodus.