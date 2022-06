Enda en butikkjede sjokkerer investorene

Onsdag varslet enda en amerikansk butikkjede, Dick's Sporting Goods, at 2022 blir verre enn tidligere antatt. Årsaken er «utfordrende makroøkonomiske forhold». Paradoksalt var det XXL-lignende selskapets topp- og bunnlinje i første kvartal bedre enn ventet. Aksjekursen var ved firetiden ned med godt over 6 prosent.

Et par andre detaljister i USA, Nordstrom og Express, oppjusterte derimot sine prognoser for hele regnskapsåret. Begge ble belønnet med kursløft på rundt 6 prosent. Det hjalp at forventningene på forhånd var svært lave. Begge butikkjedene gikk med dundrende underskudd i første kvartal.

Blant de IT-relaterte aksjene fikk Lyft enda mer juling. Kursen stupte 17 prosent tirsdag, og nedturen fortsatte onsdag. Uber-rivalen la frem planer om å redusere sine utgifter og begrense ansettelsene. Drosjeplattformenes aksjonærer har siden nyttår tapt henholdsvis 63 og 51 prosent.

I Europa ble det bekreftet at Tysklands BNP økte med 0,2 prosent fra fjorårets fjerde kvartal til første kvartal 2022, hovedsakelig som følge av økt byggevirksomhet og investeringer i maskiner. Fra samme periode året før utgjorde oppgangen 4 prosent. Europas største økonomi krympet i fjerde kvartal 2021, så veksten i den følgende perioden innebar at tyskerne med knapp margin unngikk en resesjon.

For øvrig tror de fleste økonomene at også USA vil unngå to kvartaler på rad med fallende økonomisk aktivitet. Landets BNP svekket seg med 1,4 prosent i første kvartal, men for perioden april-juni ligger snittestimatet på 2,7 prosent. Kraftige fall i aksjemarkedet og svakhet i endel ledende indikatorer kan imidlertid signalisere at den faktiske utviklingen blir mer blodfattig.

Senest onsdag kom skuffende statistikk for amerikanske ordrer for varige goder. Nivået steg med 0,4 prosent fra mars til april, men bankene hadde sett for seg en vekst på 0,6 prosent. I måneden før utgjorde økningen 1,1 prosent.