Elendigheten fortsetter i handelssektoren

Nedturen i USAs handelssektor fortsatte fredag. Lavpriskjeden Big Lots var ved firetiden ned med 13 prosent. Både topp- og bunnlinjen i første kvartal og prognosen for hele 2022 skuffet. Ledelsen forklarte at høy inflasjon og redusert kjøpekraft svekker etterspørselen.

Det samme var tilfellet for sportsutstyrskjeden Hibbett, men her steg aksjen med rundt 2 prosent etter å ha falt kraftig i førhandelen.

Gap, en av Nord-Amerikas største klesforhandlere, fikk på sin side et¨kursfall på 4 prosent. Underskuddet ble verre enn ventet i første kvartal, og guidingen for 2022 ble nedjustert. Forklaringen var både høyere transportkostnader og større avslag på butikkenes produkter.

Også en annen kleskjede, American Eagle Outfitter, la frem et lite imponerende regnskap. I likhet med Big Lots, Hibbett og Gap viste selskapet til uvanlig lav etterspørsel. Kursen var ved firetiden ned med mer enn 4 prosent.

I Europa fikk områdets største kjøpesentereier, tyske URW, et kursfall på 3 prosent. Goldman Sachs nedgraderte aksjen fra «kjøp» til «nøytral» og senket kursmålet fra 87 til 66 euro. Fredag ettermiddag var nivået rundt 65,50 euro.

En gigant i handelssektoren overrasket derimot positivt, Costco. Dette er verdens femte største detaljist, men det store flertallet av butikkene er i USA. Costco er kjent for å operere med lave priser, men også her hadde inflasjonen en negativ effekt. I første kvartal medførte dyrere innsatsfaktorer at marginene krympet med nesten 1 prosentpoeng. Nå skal utsalgsprisene jekkes opp, lover ledelsen. Aksjekursen var ved firetiden rundt 2 prosent høyere.

I den seneste tiden har mange snakket om at husholdningene i kjølvannet av coronapandemien bruker mer penger på tjenester og mindre på varer. Dette bidrar til å forklare de dårlige tallene fra butikksektoren. Et annet datapunkt er tallene fra Red Robin Gourmet Burgers. Restaurantkjedens topp- og bunnlinje overgikk forventningene i første kvartal, og aksjekursen steg med 20 prosent.