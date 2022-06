Mer inflasjon, mindre avkastning

Nedturen i det internasjonale aksjemarkedet fortsatte tirsdag, og ved firetiden var de fleste børsindeksene i Europa og USA ned med mer enn 1 prosent. En årsak var raskt stigende oljepriser. Brent-versjonen koster nå over 124 dollar fatet, delvis fordi EU har besluttet å stanse 90 prosent av importen av russisk olje innen utgangen av året.

Grepet vil utvilsomt skape ytterligere inflasjonspress i vår del av verden. Fersk statistikk viser at eurosonens årlige konsumprisvekst steg til rekordhøye 8,1 prosent i mai. Tallet var 0,3 prosentpoeng verre enn ventet. Den kraftige økningen i folks levekostnader skyldes hovedsakelig at energi og matvarer er blitt dyrere. Tidligere i denne uken innrømmet Tysklands finansminister Christian Lindner sågar at «inflasjon er en enorm økonomisk risiko».

At deler av Kina er i ferd med å åpnes etter en periode med brutale nedstengninger vil til en viss grad dempe inflasjonspresset. Nio er blant de store selskapene som er basert i Shanghai, og tirsdag plasserte Morgan Stanley elbilprodusenten på sin liste over «taktiske ideer», i praksis kortsiktige kjøpsmuligheter i aksjemarkedet. Banken venter økt produksjon og påpeker at Nio vil dra nytte av nye elbilsubsidier. Ved firetiden tirsdag var aksjekursen opp med 3 prosent på New York-børsen.

De amerikanske butikkjedene fortsetter derimot å få juling. Klesforhandleren American Eagle Outfitters meldte torsdag kveld i forrige uke at inntjeningen rammes av dyrere innsatsfaktorer, og aksjekursen stupte nesten 7 prosent den følgende dagen. USA-børsene var stengt mandag, men tirsdag ettermiddag kom et ytterligere kursfall på mer enn 9 prosent. Morgan Stanley nedgraderte aksjen til «undervekt» og hevdet at ledelsens prognoser fortsatt er for optimistiske.

Også farmasiaksjen Sanofi gjorde det dårlig. Kursen sank med rundt 2 prosent som følge av at en undersøkelse knyttet til impotensmedikamentet Cialis ble satt på vent. Konsernet prøver å få tillatelse til å selge legemiddelet reseptfritt i USA.