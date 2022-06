Kjøpsmulighet eller salgsmulighet?

De internasjonale børsindeksene fortsatte å hente seg inn onsdag, etter et beskjedent fall dagen før. Ved firetiden lå S&P 500-indeksen på 4150, nesten 9 prosent over årets foreløpige bunn den 20. mai. Spørsmålet er hvorvidt dette er et såkalt «bear market rally» eller om de som lastet opp med aksjer for et par uker siden dro nytte av en fremragende kjøpsmulighet.

At langvarige nedturer i aksjemarkedet til tider avbrytes av dramatiske rekyler er ingen nyhet. For eksempel trodde mange at det verste var over i midten av mars 2008, da JP Morgan med den amerikanske sentralbankens hjelp tok over skadeskutte Bear Stearns. S&P 500 steg med 15 prosent i den følgende måneden.

Deretter fortsatte imidlertid børsfallet. Bunnen på 666 punkter kom ikke før i mars 2009, og de som hadde kjøpt 14. mars året før ville da ha hatt et papirtap på 48 prosent. Det til tross for at de hadde plukket opp S&P-indeksen med et nær 20 prosent avslag fra toppnoteringen i 2007. «Røverkjøpet» var med andre ord ikke fullt så godt som det først fremsto, og optimistiske spekulanter med giring kunne raskt ha tapt hele sin innsats.

Tar vi DeLoreanen tilbake til 1. juni 2022 finner vi at S&P 500 nå er nesten tre ganger høyere enn rekorden før den globale finanskrisen. Med et slikt perspektiv vil selv den mest uheldige timing av aksjekjøpene fremstå som svært fremsynt.

Dessuten frykter få av dagens investorer at det globale finanssystemet vil kollapse. Enkelte selskaper sliter som følge av inflasjon og skvisede marginer, men andre tjener på den samme trenden eller klarer seg bra nesten uansett hvordan de makroøkonomiske forholdene er.

For eksempel meldte den britiske skoprodusenten Dr. Martens onsdag at prisøkninger i år vil gi bedre topp- og bunnlinjevekst enn tidligere antatt. Aksjonærene ble belønnet med et kursløft på 26 prosent.

I USA la programvareselskapet Salesforce frem overraskende sterke tall for første kvartal, og ved firetiden var aksjen opp med 15 prosent. Delta Air Lines jekket på sin side opp inntektsprognosen for 2022 som følge av høy etterspørsel for flyreiser, tross betydelige prisøkninger.