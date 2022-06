Resultatvarsel tynger børsene

Microsoft varslet torsdag at både topp- og bunnlinjen i inneværende kvartal blir verre enn tidligere antatt. Årsaken er den sterke dollaren. Prognoseintervallet for inntektene er senket fra 52,4-53,2 milliarder dollar til 51,94-52,74 milliarder dollar, mens inntjeningen pr. aksje ligger an til å bli 2,24-2,32 dollar i stedet for 2,28-2,35 dollar. Merkelig nok hadde få av analytikerne tatt høyde for effekten av valutaendringer. På forhånd var det ventet inntekter på 52,93 milliarder dollar og et resultat på 2,34 dollar pr. aksje. Microsofts aksjekurs var ved firetiden ned med 2 prosent.

Microsoft er det selskapet i S&P 500 som har nest størst vekt, etter Apple, så IT-gigantens resultatvarsel bidro til at også denne børsindeksen var betydelig ned.

Vi ble også servert en ganske begredelig rapport fra USAs arbeidsmarked. Tall fra ADP viser at det bare ble skapt 128.000 arbeidsplasser i mai. Nivået var milelangt under økonomenes snittestimat på 300.000 og dessuten 74.000 lavere enn i april. Statistikken for den foregående måneden ble dessuten nedjustert fra 247.000 til 202.000. Kanskje Fed-sjef Jerome Powells prat om det angivelig knallsterke amerikanske arbeidsmarkedet er en smule urealistisk?

Landets små og mellomstore bedrifter nedbemanner faktisk. Dette segmentet har i de seneste fire månedene tapt 278.000 arbeidsplasser. Den samme trenden kommer til syne i børsindeksene. Dow Jones Industrial Average, som omfatter store selskaper, har falt 10 prosent siden nyttår, mens SMB-indeksen Russell 2000 har stupt mer enn 17 prosent.

En sektor som klarer seg overraskende bra er luksusprodusentene, trolig fordi de mest velstående husholdningene rammes mindre hardt av økt inflasjon enn resten av befolkningen. Torsdag opplyste franske Remy Cointreau, som er kjent for sine fine konjakker og likører, at omsetningsveksten i det inneværende kvartalet blir på minst 10 prosent. Aksjen fikk et kursløft på 4 prosent.