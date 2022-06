Musk har «en superdårlig følelse»

Elon Musk sendte torsdag en epost til sjefene i Tesla og varslet at elbilprodusenten er nødt til å redusere sin bemanning med 10 prosent. Milliardæren forklarte at han har «en superdårlig følelse» når det gjelder USAs økonomiske utvikling, ifølge Reuters. Nyheten bidro til at Tesla-kursen ved firetiden fredag var ned med mer enn 7 prosent.

Det lokale sentralbankkontoret i Atlanta bruker et noe mer kvantiativt analyseverktøy for å spå USAs BNP-vekst. Dets datamodell spytter hver uke ut et nytt anslag for det inneværende kvartalet, basert på en rekke økonomiske indikatorer. Dette ble nylig nedjustert fra 1,9 til 1,3 prosent. Forventningene til årets andre kvartal har aldri vært lavere. De er dessuten milelangt under konsensusestimatet, som er i underkant av 3 prosent.

Også finansmarkedet gir signaler om en snarlig oppbremsing. De fleste børsindeksene har falt kraftig hittil i år, og deres utvikling ligger typisk 2-3 kvartaler foran realøkonomiens. I det amerikanske obligasjonsmarkedet fikk vi et klassisk resesjonsvarsel tidlig i april, da rentekurven inverterte for første gang siden august 2019.

Fredagens «non-farm payrolls»-rapport, som måler USAs sysselsetting utenfor landbruket, var imidlertid overraskende sterk. Nivået økte med 390.000 i mai, mot ventet 328.000. Tallet var likevel det laveste på 13 måneder. I tillegg steg den gjennomsnittlige timelønnen noe mindre enn konsensusestimatet.

At det amerikanske jobbmarkedet er såpass robust innebærer likevel at Fed neppe vil være like forsiktig med sine pengepolitiske innstramninger som mange hadde håpet. Følgelig var de fleste europeiske og amerikanske børsindeksene betydelig ned fredag ettermiddag. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen ble særlig hardt rammet.