Target-melding skremmer markedet

Target skremte vettet av investorene 18. mai, da ledelsen la frem svært skuffende tall for første kvartal og nedjusterte sin «guiding» for den inneværende perioden. Selskapet, som inngår i S&P 500-indeksen og er USAs åttende største detaljist, forklarte at dyrere innsatsfaktorer skviser marginene samtidig som kundene har mindre penger å rutte med.

Fra den foregående dagen og frem til mandag i denne uken forduftet mer enn en fjerdedel av Targets markedsverdi. Mange i markedet mente dessuten at konsernets vansker signaliserte mer omfattende problemer i handelsektoren og kanskje USAs økonomi generelt.

Tirsdag morgen kom det enda en urovekkende melding fra Target. Selskapet varsler nå at mange varer skal selges billig for å redusere et uforholdsmessig stort varelager. I tillegg skal en del bestillinger kanselleres. Et resultat er at driftsmarginen i andre kvartal bare blir rundt 2 prosent, langt lavere enn antatt for bare tre uker siden. Ledelsen venter bedre lønnsomhet i andre halvår, men det forhindret ikke at aksjekursen ved firetiden tirsdag var ned med mer enn 4 prosent. Samtidig fikk andre giganter i sektoren, som Walmart, betydelige kursfall.

Også i Europa gjorde handelsrelaterte aksjer det dårlig. Tyske Zalando, som selger sko og klær, var ned med mer enn 6 prosent, mens supermarkedkjeder som Metro og Tesco svekket seg med rundt 1-3 prosent.

For øvrig får vi ferske inflasjonstall fra USA allerede på fredag. Nivået nådde 8,5 prosent i mars, falt deretter til 8,3 prosent i april og ventes å ha holdt seg på 8,3 prosent i mai. Økonomene har oppjustert sine estimater etter å ha bommet med for lave prognoser i to måneder på rad. Dersom fasiten for mai likevel viser seg å være betydelig høyere enn ventet, kan vi regne med høyere lange renter og børsfall.