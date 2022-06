Resultatvarsel i finansbransjen

Credit Suisse varslet onsdag morgen at bunnlinjen trolig blir rød i andre kvartal. Ukraina-krigen, pengepolitiske innstramninger og redusert stimulans i kjølvannet av coronapandemien fikk skylden. Banken viste til økt volatilitet i finansmarkedene, redusert aktivitet blant kundene samt at låntagere er i ferd med å redusere sin gjeld. Børsuroen løfter tradinginntektene, men medfører at færre selskaper gjennomfører emisjoner av aksjer og kredittobligasjoner. Credit Suisses aksjekurs var på det meste ned med godt over 7 prosent, men hadde ved børsslutt onsdag hentet inn hele fallet. En artikkel om at banken vurderer betydelige kostnadsbesparelser, inkludert masseoppsigelser, bidro til rekylen.

Andre selskaper klarer i større grad å overføre raskt stigende kostnader til sine kunder. Campbell Soup la onsdag frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for sitt seneste regnskapskvartal. Ledelsen regner nå med at kjerneinflasjonen blir høyere enn tidligere antatt og oppjusterte følgelig sitt inntektsestimat for hele året. Inntjeningsprognosen ble imidlertid holdt uendret. Aksjekursen var ved firetiden opp med 1 prosent.

Wizz Air-kursen stupte derimot mer enn 8 prosent. Det ungarske flyselskapet, som er kjent for sine lave priser, opplyste at underskuddet økte i regnskapsåret 2022. Det til tross for at inntektene ble mer enn doblet. Konsernet venter dessuten røde tall i første kvartal. Toppsjef Jozsef Varadi nevnte uvanlig stor økonomisk usikkerhet og problemer i forsyningskjeden, inkludert mangel på ansatte i lufthavnene.

På makrofronten ble det kjent at antallet amerikanske søknader om boliglån i forrige uke sank med 7 prosent, til det laveste nivået på 22 år. Årsaken er den kraftige renteoppgangen og avtagende boligsalg. I snitt lå den 30-årige fastrenten i USA på 5,4 prosent.