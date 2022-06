Mange fryktet at Den europeiske sentralbanken på torsdag ville signalisere en renteheving på et halvt prosentpoeng neste måned. I stedet nøyde sentralbanksjef Christine Lagarde seg med et kvart prosentpoeng. En tilsvarende økning ventes i september. I markedet var begge deler regnet som det mest sannsynlige utfallet. I tillegg vil ESB i juni avslutte sine støttekjøp i obligasjonsmarkedet.

ESB oppjusterte dessuten årets inflasjonsprognose til 6,8 prosent, mens estimatet for BNP-veksten ble senket fra 3,7 til 2,8 prosent. I hvert av de følgende to årene skal eurosonens økonomi angivelig vokse med 2,1 prosent, mot tidligere antatt 2,8 og 1,6 prosent.

Uttalelsene bidro til fall på 1-2 prosent for de viktigste europeiske børsindeksene. Euroen var tilnærmet uendret mot dollar, selv om renten på tiårige europeiske statsobligasjoner steg betydelig.

Utsikter til enda verre inflasjon rammet europeiske butikkaksjer særlig mye. Zalando stupte nesten 9 prosent, mens langt større Carrefour og Metro falt rundt 1,5 prosent.

Også fra USA kommer det stadig flere tegn på økonomisk oppbremsing. Blant annet var forrige ukes søknader om arbeidsledighetstrygd høyere enn noen gang siden januar og langt verre enn ventet. Atlantas lokale sentralbankkontor barberte onsdag sitt vekstanslag for andre kvartal fra 1,6 til 0,9 prosent, basert på en kvantitativ analyse av ledende indikatorer. Vi nærmer oss fort et negativt nivå, og dersom dette er fasiten vil verdens største økonomi offisielt være inne i en resesjon.

Heller ikke OECD og Verdensbanken er særlig optimistiske. Førstnevnte senket i denne uken estimatet for årets globale BNP-vekst fra 4,5 til 3,0 prosent, mens Verdensbanken gikk fra 4,1 til 2,9 prosent.

Det var uansett lyspunkter på de internasjonale børsene torsdag. Tesla fikk en opptur på 4 prosent, etter at det ble kjent at salget i Kina fikk en dramatisk rekyl i mai. Det hjalp at UBS oppgraderte elbilaksjen til «kjøp», med et kursmål rundt 50 prosent over dagens nivå.