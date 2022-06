Krakk i kryptomarkedet

Globale aksjer, obligasjoner og eiendomsfond har gjort det elendig i år, men nedturen har vært langt verre for eiere av digital valuta. Fallet har tiltatt de seneste dagene, og over helgen forduftet nesten 2000 milliarder kroner i kryptomarkedet. Mandag ettermiddag var selv bitcoinkursen, som lenge holdt seg rundt 30.000 dollar, ned med 15 prosent. Nivået er nå halvert siden utgangen av 2021. Den nest største kryptovalutaen, ethereum, har i samme periode tapt to tredeler av sin verdi.

Kryptokrakket trakk med seg en aksjer som tidligere dro nytte av interessen for digital valuta. Kryptobørsen Coinbase var ved firetiden mandag 12 prosent lavere, mens kursfallet for bitcoin-investoren MicroStrategy ble på 23 prosent. Nvidia, som blant annet lager komponenter som brukes i kryptoproduksjon, sank 6 prosent.

De fleste europeiske og amerikanske børsene var samtidig ned med 2-3 prosent. S&P 500 var mandag ettermiddag helt nede i 3785, noe som innebærer at verdens mest populære aksjeindeks offisielt er inne i et «bear marked». Nivået var det laveste siden februar i fjor.

Det hjalp ikke at den britiske banken Standard Chartered så muligheter for at Fed hever USAs styringsrente med hele 1 prosentpoeng på onsdagens rentemøte. Terminkontraktmarkedet priser inn en 70 prosent sjanse for en økning på et halvt prosentpoeng, mens 0,75 prosentpoeng regnes som 30 prosent sannsynlig. Renten på toårige amerikanske statsobligasjoner er allerede høyere enn noen gang siden høsten 2007, få måneder før den globale finanskrisen startet.

Ser vi bort ifra kryptoaksjene, gjorde reiselivsbransjen det særlig elendig i mandagens børshandel. Frykt for en omfattende resesjon senket selskaper som Caesars Entertainment, Norwegian Cruise Line, Carnival og InterContinental Hotels med 7-10 prosent.