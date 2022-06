Klar for resesjonen!

For under to uker siden skrøt president Joe Biden av USAs innhenting og hevdet at landets økonomi har et «historisk sterkt» fundament. Folk flest blir imidlertid stadig mer pessimistiske. I forrige uke stupte stemningen blant amerikanske forbrukere til en ny bunn, og Tesla-toppen Elon Musk meldte nylig at bemanningen kraftig skal reduseres som følge av resesjonsutsikter.

Tirsdag fulgte Coinbase etter. USAs største kryptobørs skal sparke 18 prosent av de ansatte. Ledelsens forklaring er at «det virker som om vi går inn i en resesjon etter mer enn 10 år med høykonjunktur». Adm. direktør Brian Armstrong snakket også om en «kryptovinter», i kjølvannet av den seneste tidens dramatiske kursfall for digitale valutaer. Coinbase-aksjen var ved firetiden ned med ytterligere 6 prosent, noe som innebærer at 30 prosent av markedsverdien har forduftet på en uke.

Oracle opplever derimot ingen urovekkende oppbremsing. Tvert imot. Aksjekursen var tirsdag ettermiddag opp med 9 prosent, etter at selskapet la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for sitt seneste regnskapskvartal. IT-giganten meldte om sterk etterspørsel for skybaserte løsninger, idet stadig flere personer helt eller delvis jobber hjemmefra.

Også Nokia-aksjen gjorde det bra, med en opptur på godt over 2 prosent. Citigroup hevet sin anbefaling fra «nøytral» til «kjøp» og viste til at program- og maskinvareprodusenten tar andeler i markedet for mobilinfrastruktur.

I Europa fikk Atos juling på børsen. Den franske IT-aksjen stupte 25 prosent som følge av at toppsjef Rodolphe Belmer trekker seg etter bare fem måneder bak roret. Årsaken er uenighet om selskapets strategiske retning.

For øvrig ble det kjent at den årlige prisveksten i USAs grossistledd i mai var på nær rekordhøye 10,8 prosent. Og i Tyskland har konsumprisindeksen økt med 7,9 prosent på et år. Dette er den tredje rekorden på rad.