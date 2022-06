Sentralbanker i panikkmodus

Den europeiske sentralbanken (ESB) trykket på panikkknappen onsdag, etter at renten på tiårige italienske statsobligasjoner steg til 4,22 prosent – fem ganger mer enn for et år siden og høyere enn noen gang siden 2013. Sentralbanken avholdt et tre timer langt krisemøte og ble enig om å lage et verktøy som skal forhindre uønskede rentebyks. Paradoksalt er det mindre enn en uke siden ESB opplyste at støttekjøpene av obligasjoner skal avsluttes denne måneden samt at styringsrenten skal jekkes opp i juli. Begge deler er som kjent verktøy for å holde rentene på et ønsket, les «lavt», nivå.

At ESB ser den dramatiske renteoppgangen som et problem bidro uansett til at de lange rentene i eurosonen korrigerte nedover. Fallene var særlig store for landene med verst kredittkvalitet, som Italia og Hellas. Samtidig fikk europeiske aksjer en etterlengtet rekyl. Den italienske banken Intesa Sanpaolo var blant børsvinnerne, med et kursløft på nær 6 prosent, mens de brede børsindeksene la på seg 1-2 prosent.

Investorene fokuserte dessuten på onsdagens rentemøte i USA. Dagen før var landets tiårige rente helt oppe i 3,5 prosent, mer enn noen gang siden 2011, og den gjennomsnittlige 30-årige boliglånrenten har skutt opp til 6,3 prosent. Det til tross for at Fed på det tidspunktet bare hadde gjennomført to rentehevinger og styringsrenten fortsatt bare lå på 0,75 prosent.

Kombinasjonen av skyhøy konsumprisvekst og renteoppgang legger allerede en demper på det private forbruket. Ferske tall viste onsdag at den amerikanske detaljhandelen sank med 0,3 prosent i forrige måned. Økonomene hadde ventet en økning på 0,1 prosent. Dette var dessuten den første nedturen siden desember i fjor. Bilsalget, som typisk avhenger av tilgangen på billige lån, ble særlig hardt rammet.