Gleden ble kortvarig

Tesla var blant torsdagens børstapere i USA. Aksjen var ved firetiden ned med mer enn 4 prosent etter at Reuters meldte om prisøkninger på de amerikanske elbilmodellene. Justeringene skyldes dyrere innsatsfaktorer og problemer i forsyningskjeden. Fra toppen tidlig i november er konsernets børsverdi nær halvert.

En annen artikkel, denne i Wall Street Journal, hevdet at Tesla-toppen Elon Musk fortsatt er interessert i å kjøpe Twitter og vil uttrykke dette i et møte med ledelsen torsdag. Sistnevntes aksjekurs la på seg 1 prosent.

Kosmetikkprodusenten Revlon, som er godt kjent i vår del av verden, søkte om konkursbeskyttelse. Selskapet klarer ikke å betjene sin gjeld på 3,3 milliarder dollar. Aksjen har vært sjokkerende volatil i de seneste ukene. Onsdagens opptur på mer enn 20 prosent ble fulgt av et fall på 4 prosent i førmarkedet torsdag, og siden begynnelsen av året utgjør svekkelsen 87 prosent. Etter at New York-børsen åpnet torsdag var det ingen handel i aksjen.

I Europa fikk Zalando virkelig juling. Den tyske netthandleren stupte 11 prosent på Frankfurt-børsen som følge av frykt for redusert kjøpekraft og økonomisk oppbremsing i EU. Utrolig nok er selskapets børsverdi nå tilbake på nivået fra november 2014, kort tid etter børsnoteringen. Så sent som i fjor sommer var den 27,8 milliarder euro, tilsvarende 290 milliarder kroner med dagens eurokurs. Siden har aksjonærene tapt 76 prosent.

For øvrig gikk oljesektoren på en smell. Frykt for at en lavkonjunktur vil senke etterspørselsveksten sendte aksjer som Total, Eni og Shell 4-6 prosent lavere.

Det hjalp ikke at både den sveitsiske og britiske sentralbanken hevet sine styringsrenter. Førstnevnte overrasket markedet ved å jekke opp nivået med en halv prosent. Dette var sveitsernes første renteheving siden 2007. Bank of England har nå gjort det fem ganger, inkludert torsdagens løft på 0,25 prosent.