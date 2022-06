Av: Sjefstrateg Christian Lie, Formue

Sannsynligheten for en nedtur i verdensøkonomien er høy og nær halvparten av globale børser har falt over 20 prosent fra toppen. Skremmende overskrifter og negativ avkastning trigger en intuitiv reaksjon hos mange om å gjøre noe med porteføljen.

Impulsive beslutninger i kjølvannet av kursfall har dessverre en dårlig avkastningshistorikk.

Hold deg til planen

En plan er aldri bedre enn din evne til å holde deg til den. Akademiske studier viser at det smerter mye mer å oppleve verdifall enn det gleder å oppleve gevinster i samme størrelsesorden. Derfor er det ikke rart at vi gjerne blir stresset når man opplever kursras, samtidig som nyhetsbildet er dystert, med varsler om at ting kan bli verre. Som mennesker har vi også tilbøyeligheten i enhver krise til å tenke det samme hver gang, nemlig at «denne gangen går det virkelig til helvete»! Likevel har verden og finansmarkedene alltid gått videre. Det vil de høyst sannsynlig gjøre denne gangen også.

Seks grunner til at du bør holde deg i ro

Her får du seks årsaker til å at du ikke bør forsøke på markedstiming med din investeringsportefølje.