Amerikanske S&P 500 sank i forrige uke mer enn noen gang siden 2020, delvis fordi Federal Reserve skrudde opp styringsrenten med hele 0,75 prosent. Også i Europa og Asia pekte pilene nedover. Mandag fikk de europeiske børsindeksene imidlertid en beskjeden rekyl, mens New York-børsen var stengt som følge av en helligdag.

Også kryptomarkedet tok en pause fra årets raske og brutale nedtur. Bitcoinkursen svekket seg i helgen til under 20000 dollar, mens ethereum brøt gjennom den psykologisk viktige grensen på 1000 dollar. Ved firetiden mandag lå de to digitale valutaene imidlertid på henholdsvis 20500 og 1115.

Fra Tyskland, eurosonens største økonomi, ble det meldt at produsentprisindeksen i mai var opp med 33,6 prosent fra samme måned året før. Nivået var det høyeste siden statistikken begynte og tyder på at inflasjonstoppen neppe er nådd. Til sammenligning var den årlige konsumprisveksten i mai på 7,9 prosent. Her må vi tilbake til tidlig i 1974 for å finne verre tall.

Når det gjelder prisingen av aksjer, er S&P 500 indeksen fortsatt over normalen i forhold til den gjennomsnittlige inflasjonsjusterte inntjeningen i de seneste ti årene. Multiplen, som kalles «Shillers P/E», lå ved børsslutt fredag på 27,8, mens snittet for de seneste 20 og 150 årene er henholdsvis 25,9 og 17,0. Amerikanske «large cap»-aksjer er med andre ord fortsatt «dyre».

Et annet nøkkeltall, pris/bok, har stupt til 3,65, men er likevel 24 prosent høyere enn snittet siden årtusenskiftet. Bunnen fra mars 2009 var beskjedne 1,78, det vil si mindre enn halvparten av dagens nivå.