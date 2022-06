Til topps med cornflakes

Kellogg, som er best kjent for sine cornflakes, var i nyhetene tirsdag. Det amerikanske konsernet har besluttet å dele seg i tre. To selskaper skal inneholde virksomhetene som driver med frokostblandinger og plantebaserte produkter i Nord-Amerika, mens et tredje selskap vil omfatte slikt som snacks, frossenfrokoster og nudler. De to førstnevnte delene står for til sammen 20 prosent av Kelloggs inntekter, mens den tredje utgjør 80 prosent. Tanken bak grepet er å gjøre det lettere å analysere hver del separat, samt å gjøre det mulig for investorer mer presist å velge hvilken Kellogg-eksponering de ønsker. Konsernets aksjekurs var ved firetiden tirsdag opp med rundt 4 prosent.

Samtidig fortsetter arbeidet med å konsolidere USAs luftfartsektor. Lavkostselskapet JetBlue økte mandag sitt bud på rivalen Spirit Airlines til 33,50 dollar per aksje. Sistnevntes aksjekurs steg tirsdag med 7 prosent, men er fortsatt bare 22,80 dollar. Også et annet selskap, Frontier Airlines, prøver å få kontroll over JetBlue.

Dessuten steg Tesla-kursen med mer enn 8 prosent. Toppsjef Elon Musk fortalte at 10 prosent av elbilprodusentens ansatte med fastlønnsavtale skal sparkes, mens antallet med timelønn skal økes. Resultatet blir at bemanningen reduseres med i alt 3,5 prosent.

En annen konsernsjef, Christian Sewing i Deutsche Bank, hevdet i et intervju med CNBC at sannsynligheten for en resesjon er høy både i Europa og USA. Årsaken er at sentralbankene tvinges til å heve rentene for å få ned dagens skyhøye inflasjon. Det medfører i sin tur at det blir dyrere å finansiere kjøp av slikt som biler og boliger.

I USA koster et 30-årig fastrentelån nå 5,8 prosent i snitt, mot bare 2,7 prosent ved utgangen av fjoråret. Den amerikanske boliglånrenten har ikke vært høyere siden sent i 2008.