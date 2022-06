Vil småinvestorene gå glipp av børsrekylen?

Generelt er det lurt å kopiere markedets mest suksessrike investorer og ta mer risiko når folk flest er vettskremte. Vi nærmer oss slike forhold. En rapport fra Bloomberg viser at det i USA nå omsettes flere salgskontrakter på aksjer enn kjøpskontrakter, for første gang siden 2020. Dette tyder på uvanlig høy pessimisme blant investorene.

Den sure stemningen avdekkes dessuten i statistikk fra Refinitiv Lipper som viser at globale investorer i forrige uke dumpet aksjefond for 30,16 milliarder dollar mer enn det de kjøpte. Nettoinnløsningen var den største siden juli 2020, noen uker etter at den seneste perioden med kraftig børsoppgang hadde begynt.

På makrofronten ble det torsdag kjent at antallet nye søkere om amerikansk arbeidsledighetstrygd i forrige uke falt til 229.000. Tallet var ned med 2.000 fra den foregående uken, men likevel 2.000 høyere enn ventet. Et fireukers glidende snitt økte til det høyeste nivået siden sent i januar.

Videre kom det en svært skuffende PMI-måling fra eurosonen. Økonomene hadde ventet 54,0, men fasiten ble bare 51,9 – noe som signaliserer en kraftig oppbremsing i næringslivet.

Kan vi snart få en situasjon der aksjemarkedet igjen stiger kraftig og pessimistiske investorer blir tatt på sengen? Det kan blant annet skje dersom sentralbankene begynner å forvente en resesjon, redusert etterspørsel og følgelig lavere inflasjon. I et slikt scenario vil de lange rentene trolig falle og nåverdien av aksjer stige. USAs 30-årige rente har allerede sunket fra en topp på 3,5 prosent i midten av denne måneden til 3,0 prosent torsdag ettermiddag. I Tyskland, som sliter med skyhøye energipriser, har tilsvarende falt fra 1,9 til 1,4 prosent.

Scenarioet med lavkonjunktur og overraskende lite pengepolitisk innstramning vises også i bankaksjenes utvikling. S&Ps amerikanske bankindeks har gjort det verre enn S&P 500 både i den seneste uken og den seneste måneden, og banksektoren regnes typisk som den eneste som drar direkte nytte av renteoppgang.