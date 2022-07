Corona, krig og krakk

Fredag var den beste børsdagen i Europa på mer enn tre måneder, men mandag var utviklingen heller blodfattig. Ved firetiden var den brede Euro Stoxx-indeksen opp med rundt 0,2 prosent, mens S&P 500 i USA hadde tapt 0,4 prosent.

At antallet nye coronatilfeller globalt igjen er på vei opp hjelper ikke på stemningen, hverken blant investorene eller folk flest. Syvdagersnittet er 662.107, mer enn noen gang siden april og på linje med nivået i november 2020, før coronavaksiner var allment tilgjengelige.

Antallet coronarelaterte dødsfall er langt lavere enn før, men det forhindrer ikke at enkelte land igjen opplever økonomisk skade som følge av viruset og virusrelaterte grep. For eksempel skulle flere deler av Kina gjenåpne forrige mandag, men hittil har dette i skuffende liten grad skjedd. Ifølge IHS Markit opererer mange fabrikker fortsatt på halv maskin grunnet mange på arbeidskraft.

At viruset igjen blusser opp er uansett gode nyheter for vaksineprodusentene. BioNTech var blant mandagens børsvinnere, med en opptur på mer enn 6 prosent. Selskapet hevder nå at dets omikronvaksine i en undersøkelse skapte en fordelaktig immunreaksjon.

På krigsfronten fortsetter Russland å sakte men sikkert ta terreng i Ukraina, mens Nato klargjør «godt over» 300.000 soldater for krig. Per i dag er antallet bare 40.000, så organisasjonen mener klart at trusselbildet er verre enn noen gang på flere tiår. Hvor mye av den økte risikoen som reflekteres i dagens børsindekser er uvisst, men den har i år bidratt til meravkastning på våpenaksjer som Northrop Grumman, Raytheon og Thales.

I kryptomarkedet fortsetter krakket å utvikle seg. Bitcoin fikk en rekyl fra 17.598 dollar den 19. juni til 21.690 to dager senere, men mandag pekte pilene nedover. Ved firetiden var verdens mest populære digitale valuta verdt 20.670 dollar, etter et fall på 3 prosent fra dagen før. Nedturen hittil i år utgjør 56 prosent.

For øvrig bød mandag også på gode nyheter. Det ble kjent at amerikanske ordrer for varige goder overrasket positivt i mai. Økonomene hadde ventet en økning på bare 0,1 prosent fra april, men fasiten ble på 0,7 prosent.