Kina skaper håp

De fleste internasjonale børsindeksene var opp tirsdag ettermiddag, delvis som følge av at Kina reduserte karanteneperioden for reisende fra utlandet fra tre til en uke. Grepet bidro til å heve kasinoaksjer som Las Vegas Sands og Wynn Resorts med 7-8 prosent.

Nikes aksjekurs var derimot ned med mer enn 2 prosent, selv om selskapets ferskeste topp- og bunnlinjetall overrasket positivt. Ledelsens «guiding» for det inneværende kvartalet skuffet imidlertid. Sko- og klesprodusenten skyldte på større prisavslag og avbrudd i salget i Kina.

Spirit Airlines gjorde det langt bedre, med et kursløft på mer enn 3 prosent. Det amerikanske flyselskapet er gjenstand for en budkrig mellom rivalene Frontier og JetBlue. Sistnevnte reagerte på et økt bud fra Frontier ved selv å bedre sitt oppkjøpsforslag.

I energisektoren la Occidental Petroleum-aksjen på seg nesten 6 prosent, etter at det ble kjent at Buffett-konsernet Berkshire Hathaway har økt sitt eierskap til 16,4 prosent.

I vår del av verden fikk Wise juling på London-børsen. Det nettbaserte finansselskapets årsregnskap var verre enn ventet, og aksjekursen stupte 12 prosent.

For øvrig kom det urovekkende tall for stemningen blant Tysklands forbrukere. GfKs spørreundersøkelse viste at humøret i EUs største økonomi ligger an til å falle til en ny bunn i juli. Hovedårsaken er den seneste tidens kraftige prisvekst for matvarer og energi.

Mesteparten av verden sliter med det samme problemet, og det gjør ikke situasjonen bedre at mange myndigheter forsøker å opprettholde konsumet ved å dele ut subsidier til husholdningene. Denne typen finanspolitisk stimulans er i seg selv inflasjonsdrivende. Sist ut i så måte var guvernør Gavin Newsom i California. Millioner av delstatens innbyggere skal få tilsendt «stimmy checks» på opptil 1.050 dollar, og i alt kommer det 17 milliarder dollar i «helikopterpenger».