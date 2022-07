Nå kommer skuffelsene

Onsdag fikk vi flere tegn på at husholdningene er i ferd med å stramme livremmen. General Mills, en av verdens største matvareprodusenter, varslet at årets inntjening blir lavere enn ventet. Hovedårsakene er stigende kostnader samt at forbrukerne bytter til billigere merker. Topp- og bunnlinjen overrasket imidlertid positivt i selskapets seneste regnskapskvartal, og aksjekursen var ved firetiden opp med 4 prosent.

Carnival rammes i langt større grad av at folk får dårligere råd. Onsdag reduserte Morgan Stanley sitt kursmål fra 13 til 7 dollar og varslet at hele cruiseselskapets markedsverdi kan fordufte. Problemet er skyhøy gjeld kombinert med raskt fallende etterspørsel. Carnival-kursen stupte 12 prosent, til rundt 9 dollar, mens rivalene Royal Caribbean og Norwegian Cruise Line tapte 7 prosent.

Datapunkt nummer tre er amerikanske Bed Bath & Beyond, som selger ting for hjemmet. Tidligere i denne uken hevdet Bank of America at det står så dårlig til med butikkjeden at den for å spare penger slår av sine klimaanlegg og lar kundene svette. Onsdag besluttet toppsjefen å forlate konsernet, samtidig som ledelsen la frem et skuffende stort underskudd for kvartalet som ble avsluttet 28. mai. Igjen fikk redusert kjøpekraft blant forbrukerne skylden. BBB-aksjen var ved firetiden ned med hele 20 prosent.

Det kom dessuten uventet svake kvartalstall og et resultatvarsel fra krydderprodusenten McCormick. Ledelsen viste til dyrere innsatsfaktorer, utfordringer i forsyningskjeden og den sterke dollaren. Her ble kursfallet på mer enn 2 prosent.

I Europa var Just Eat Takeaway blant de største børstaperne. Aksjen stupte 18 prosent, til en ny bunnotering, etter at Grubhubs toppsjef erklærte at dette amerikanske datterselskapet likevel ikke skal selges. Just Eat kjøpte Grubhub for 7,3 milliarder dollar i juni 2020, og transaksjonen ble ferdigstilt et år senere. Allerede i april i år begynte førstnevnte imidlertid å vurdere å kvitte seg med hele eller deler av virksomheten.

H&M klarer seg derimot forbausende bra. Den svenske kleskjeden gjorde det bedre enn ventet i sitt seneste regnskapskvartal og meldte at prisene ytterligere skal heves. Aksjekursen var onsdag ettermiddag opp med 2 prosent.