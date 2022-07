Verste halvår siden 1970

Vi husker alle hvordan 2022 skulle bli kjempeåret da vi la coronapandemien bak oss, økonomien hentet seg inn og børsoppturen fortsatte. Hittil i år har de fleste finansmarkedene imidlertid gjort det elendig, og S&P 500 har nå lagt bak seg det verste halvåret siden 1970. Den amerikanske indeksen har tapt 21 prosent, noe som innebærer at den fortsatt er i et «bear market».

Avkastningen har imidlertid variert mye fra sektor til sektor og område til område. Statistikk fra Euronext viser at Nordea Øst-Europa har fått den aller verste utviklingen, med et tap på mer enn 70 prosent siden nyttår. Også Sverige-fokuserte fond har slitt, med nedturer på opptil 33 prosent, mens enkelte brede Norden-fond har krympet investorenes kapital med rundt en firedel.

Blant sektorene har eiendom og «disruptiv» teknologi fått mest juling, og generelt har store selskaper gitt bedre avkastning enn små og mellomstore. Fondsvinnerne inkluderer på sin side flere som sikrer aksjeeksponeringen med short-posisjoner samt produkter med fokus på Tyrkia, Latin-Amerika, telekomsektoren og helserelaterte aksjer.

Torsdag, halvårets siste dag, bød på brede børsfall, og ved firetiden var de europeiske og amerikanske indeksene ned med rundt 2 prosent. Våpenprodusenten Saab fikk likevel et løft på 5 prosent, som følge av en bestilling på 7,3 milliarder svenske kroner fra det svenske forsvaret.

Mens Saab tjener rått på at forholdet mellom Europa og Russland har surnet, taper det tyske energikonsernet Uniper stort. Aksjekursen stupte 17 prosent torsdag, etter at ledelsen trakk tilbake sin «guiding» for 2022 grunnet begrenset tilgang på russisk gass. Selskapet varslet dessuten at driftsresultatet i første halvår blir betydelig lavere enn i samme periode i fjor.

For øvrig kom det nye inflasjonstall. I Frankrike steg den årlige konsumprisveksten til 5,8 prosent i juni, fra 5,2 prosent i mai. I USA sank en av Feds foretrukne inflasjonsmålinger, den årlige veksten i «core personal consumption expenditures», til 4,7 prosent i mai. Nivået var 0,2 prosentpoeng lavere enn i april og 0,1 prosentpoeng mindre enn ventet.