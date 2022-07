Barclays surner på eiendomsaksjer

USA-børsene var stengt mandag som følge av feiriingen av landets uavhengighetsdag. I Europa pekte pilene imidlertid hovedsakelig oppover, og ved firetiden var Stoxx 600-indeksen nesten 1 prosent høyere. Olje- og gassprodusenter gjorde det særlig bra, idet råolje ble mer enn 1 prosent dyrere.

Det gikk derimot dårlig med de nordiske eiendomsaksjene Wallenstam, SBB og Kojamo. Kursfallene på 8-9 prosent skyldres at Barclays nedjusterte sine inntjeningsestimater for den europeiske eiendomssektoren med 14 prosent i snitt, delvis grunnet høyere renter. For den kommende femårsperioden ble bunnlinjeprognosene senket med 27 prosent.

Den britiske banken barberte dessuten en rekke av sine kursmål i bransjen. For Wallenstam er nivået nå bare 40 svenske kroner, mot tidligere 60 kroner. Mandag ettermiddag ble aksjen omsatt for rundt 42 kroner. Så sent som 30. desember var kursen dobbelt så høy. Dagens nivå er dessuten uendret siden tidlig i juli 2018.

Sveriges Riksbank har de samme bange anelsene. Dens nylige rapport om landets finansielle stabilitet inneholder blant annet en prognose for svenske husholdningens renteutgifter i forhold til deres disponible inntekter. Dette nøkkeltallet var ved utgangen av 2021 nær bare 2,5 prosent, men ventes å stige til mer enn 5 prosent tidlig i 2025. Nivået blir i så fall enda høyere enn rett før den globale finanskrisen.

Riksbanken spår videre at «stadig høyere boliglånrenter og den svakere utviklingen i disponibel inntekt vil svekke husholdningenes etterspørsel for boliger.» I tillegg påpeker sentralbank at også andre boligrelaterte kostnader, som skyhøye energipriser, vil bidra til at nedturen i det svenske eiendomsmarkedet trolig fortsetter.

Paradoksalt har de lange rentene i Europa falt betydelig i de seneste ukene. Renten på tiårige tyske statsobligasjoner var 21. juni helt oppe i 1,80 prosent, men har siden sunket til 1,34 prosent. Og i USA har terminkontraktmarkedet begynt å prise inn et rentekutt fra sentralbanken innen utgangen av neste juli.