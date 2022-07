Opptur på onsdag

De europeiske børsindeksene steg 1–2 prosent onsdag, idet lavere lange renter og forventninger om redusert inflasjon trumfet investorenes resesjonsfrykt. Rekylen kom i kjølvannet av tirsdagens fall på mer enn 2 prosent for Euro Stoxx 600.

Just Eat Takeaway gjorde det særlig bra, med et kursløft på nesten 20 prosent. Oppgangen skyldtes at Amazon har avtalt å kjøpe 2 prosent av Just Eats amerikanske datterselskap Grubhub. Konsernet er fortsatt verdt to tredeler mindre enn ved årsskiftet.

Det ble også kjent at detaljhandelen i eurosonen økte med 0,2 prosent fra april til mai og like mye fra mai i fjor. Tallene var noe verre enn ventet. Og i USA sank det ukentlige antallet søknader om boliglån, til tross for at rentene var ned.

I tillegg ble den amerikanske rentekurven enda mer invertert onsdag. Ved firetiden var renten på toårige statsobligasjoner 2,89 prosent, mens den tiårige versjonen betalte 2,84 prosent. At de korte rentene er høyere enn de lange tolkes generelt som et tegn på at økonomisk oppbremsing og rentekutt ligger i kortene. Signalet har kommet i forkant av hver eneste tidligere resesjon i USA.

For øvrig offentliggjorde CMC Markets denne uken en oversikt over hvilke aksjer som er mest googlet i Den europeiske unionen. Tesla var klart mest populær, fulgt av meme-aksjene AMC Entertainment og GameStop. Elbilprodusentens aksjekurs var ved firetiden onsdag ned med 1 prosent, og siden nyttår har den stupt 42 prosent. Kinokjeden AMC Entertainment og videospillselgeren GameStop har i den samme perioden tapt henholdsvis 52 og 23 prosent.