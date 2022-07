Maersk og brikkeprodusenter blant børsvinnerne

Maersk fikk torsdag et kursløft på rundt 7 prosent, etter at en lignende shippingkjempe i Kina la frem overraskende sterke tall for første halvår. Den danske aksjen er likevel ned med nesten 30 prosent siden nyttår, som følge av renteoppgang og verre økonomiske utsikter.

En annet dansk aksje, Chr. Hansen, stupte derimot 10 prosent. Bioteknologiselskapets regnskap for andre kvartal var langt verre enn ventet.

I Storbritannia fikk Entain, eieren av spillselskapet Ladbrokes, et fall på nesten 6 prosent. Årsaket var ledelsens nedjustering av utsiktene for hele regnskapsåret.

På den andre siden av Atlanterhavet gjorde brikkeprodusenter som Micron, AMD og Nvidia det imidlertid bra, som følge av en overraskende solid kvartalsrapport fra Samsung. Den sørkoreanske elektronikkgiganten tjente 11 prosent mer enn i samme periode året før, mens inntektene bedret seg med 21 prosent. Forklaringen var skyhøy etterspørsel etter minnebrikker.

Generelt fordøyer investorene de nylig offentliggjorte detaljene rundt USA og eurosonens rentebeslutninger. «Fed» hevdet at inflasjonskampen var viktigere enn å oppnå full fart i økonomien, mens Den europeiske sentralbanken diskuterte å heve renten med mer enn den kvarte prosentpoengen som ble realisert.

Kanskje de burde gå mer forsiktig frem. På makrofronten viste ferske tall at Tysklands industriproduksjon økte med 0,2 prosent fra april til mai, mens økonomene hadde ventet en vekst på 0,3 prosent. På årsbasis var nivået ned med 1,5 prosent. I tillegg ble det kjent at antallet nye søknader om arbeidsledighetstrygd i USA steg til 235000 i forrige uke. Tallet var verre enn ventet og det høyeste siden januar.

For øvrig har både Nomura og Deutsche Bank nå en global resesjon tidlig i 2023 som sitt hovedscenario, og torsdag advarte Goldman Sachs at verden kan være på randen av en ganske alvorlig økonomisk nedtur. Banken studerte 77 tidligere resesjoner over hele verden og anser sannsynligheten for et lignende utfall neste år som 30 prosent for USA, 40 prosent for eurosonen og 45 prosent for Storbritannia.