Resultatsesongen er i gang

Resultatsesongen er nå i gang, og Levi Strauss er blant de første store selskapene som har lagt frem sitt regnskap for andre kvartal. Den amerikanske klesprodusenten leverte overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for perioden, som følge av fortsatt høy etterspørsel og prisøkninger. I tillegg ble det kvartalsvise utbyttet jekket opp med en femdel. Levi Strauss-aksjen var ved firetiden fredag opp med nesten 3 prosent.

Videospillforhandleren GameStop sank derimot 6 prosent. Selskapet sparket sin finansdirektør og fortalte de ansatte at masseoppsigelser ligger i kortene. Den planlagte nedbemanningen er del av en større snuoperasjon.

Twitter-kursen svekket seg på sin side med 4 prosent. Årsaken var muligens en artikkel i Washington Post som hevdet at det kanskje ikke blir noe av salget til Elon Musk. Avisen meldte at Musks oppkjøpsteam fremdeles sliter med å få tak i pålitelig statistikk for antallet «falske» Twitter-kontoer.

Samtidig satser en annen milliardær, Warren Buffett, mer på Occidental Petroleum. Hans investeringsselskap Berkshire Hathaway lastet opp med ytterligere 12 millioner aksjer i oljegiganten. Det eier nå 18,7 prosent av konsernet. Occidentals aksjekurs var fredag ettermiddag opp med rundt 1 prosent.

På makrofronten var jobbtallene fra USA desidert viktigst. I juni steg antallet sysselsatte utenfor jordbruket med 372000, mens økonomene hadde ventet en økning på bare 268000. Imidlertid ble nivåene for de to tidligere månedene nedjustert med i alt 74000. Juni-tallet var dessuten det laveste siden april i fjor.

At det amerikanske arbeidsmarkedet ennå er sterkt øker sannsynligheten for at landets sentralbank strammer inn mer enn tidligere antatt, noe som i sin tur er negativt for aksjemarkedet. Følgelig var de fleste børsindeksene i USA noe ned ved firetiden fredag. Nasdaq-indeksen, som omfatter en høy andel vekstaksjer, ble særlig hardt rammet.

For øvrig hevdet JPMorgan tidlig fredag at stemningen i markedet i de seneste dagene har endret seg. Banken viste til skyhøy etterspørsel etter børsnoterte aksjefond samt at tradere kjøpte tilbake aksjer de tidligere hadde solgt «short». Andrew Tyler, som leder JPMorgans gruppe for markedsinformasjon, påpekte imidlertid at de makroøkonomiske forholdene fortsatt er negative.