Gass, Musk og corona i fokus

De fleste europeiske og amerikanske børsindeksene var ned mandag ettermiddag, etter å ha lagt bak seg en relativt sterk uke. I Frankfurt gjorde energiselskapet Uniper det særlig dårlig, med et kursfall på 18 prosent. Selskapet rammes for tiden knallhardt av mangel på russisk gass, og ledelsen ba i forrige uke om hjelp fra de tyske myndighetene. Hovedaksjonæren, finske Fortum, erklærte imidlertid at det ikke blir snakk om ytterligere finansiell støtte til selskapet. Sistnevnte fikk mandag et kursfall på mer enn 6 prosent.

I USA var Twitter ved firetiden ned med 7 prosent. Årsaken var Elon Musks beslutning om å avlyse kjøpet av nettselskapet. Milliardæren forklarte at han var lut lei av at Twitter ikke klarer å hoste opp korrekte og nøyaktige opplysninger om antallet «falske» eller robotstyrte kontoer. Twitter hevder på sin side at Tesla-toppen har tilgang på all informasjonen han ønsket.

Samtidig fortsetter coronapandemien å prege deler av verden. I Shanghai ble et første tilfelle av omikronvarianten Ba.5 oppdaget, og i Macau stengte kasinoene i en uke. Globalt har et syvdagers løpende snitt for antallet nye smittede økt til 895000, mer enn noen gang siden 13. april og langt høyere enn toppen i 2020. Smittebølgen bidro mandag til å senke de kinesiske børsene med 1-3 prosent.

For øvrig venter investorene på selskapenes regnskap for andre kvartal samt onsdagens inflasjonstall fra USA. I Europa har konsumprisveksten variert voldsomt fra land til land, med mai-tall på minst 20 prosent fra blant andre Estland og Litauen og bare 2,5 prosent i Lichtenstein.

Skyhøy inflasjon og lav kjøpekraft har allerede ført til at støtten for vedvarende sanksjoner mot Russland har falt betydelig. Europaparlamentets nylige spørreundersøkelse viser at 58 prosent av EUs innbyggere «ikke i det hele tatt» eller «ikke i særlig grad» er i favør av sanksjonene, dersom de medfører høyere energipriser. 59 prosent svarte det samme når det gjaldt høyere matvarepriser. Paradoksalt hevdet 59 prosent av de spurte at «forsvar av europeiske verdier» burde prioriteres fremfor å unngå stigende priser.