Sure signaler fra Wall Street

Morgan Stanley var torsdag ute med en rykende fersk kvartalsrapport, og regnskapet var på ingen måte hyggelig lesning. Både topp- og bunnlinjen var verre enn ventet, delvis grunnet skuffende inntekter fra forvaltnings- og corporate-virksomhetene. Toppsjef James Gorman klaget over et uvanlig volatilt marked, mindre oppkjøpsaktivitet og færre emisjoner. Morgan Stanley måtte dessuten sette av 200 millioner dollar til å dekke forventede bøter knyttet til medarbeideres uakseptable bruk av apper som Whatsapp. Ved firetiden var aksjen ned med nesten 4 prosent.

JPMorgan meldte om lignende utfordringer. Igjen skuffet både inntektene og inntjeningen, og banken advarte dessuten at eksepsjonelt rask pengepolitisk innstramning og Ukraina-krigen gjør verdensøkonomiens utsikter ganske begredelige. At JPMorgan dessuten stanset sine tilbakekjøp av egne aksjer bidro til et kursfall på 5 prosent.

I Europa gjorde italienske aksjer det særlig dårlig som følge av at landets samarbeidsregjering står i fare for å kollapse. Femstjernersbevegelsen nekter å stemme for en pakke som skal godtgjøre italienerne for høyere levekostnader, ettersom partiet mener enda større summer burde deles ut. Foreløpige tall viser at Italias årlige inflasjonstakt i juni steg til 8 prosent, mer enn noen gang siden januar 1986.

På Milan-børsen stupte bankene UniCredit og Intesa Sanpaolo med henholdsvis 7 og 5 prosent, mens strøm- og gassleverandøren Enel falt nær 6 prosent.

For øvrig preges markedet av onsdagens overraskende høye amerikanske inflasjonstall. Traderne ser det nå som 88 prosent sannsynlig at styringsrenten heves med et helt prosentpoeng den 27. juli, og ved årsskiftet ventes nivået å være 3,75 prosent. Det blir da høyere enn noen gang siden tidlig i 2008, kort tid før finanskrisen sendte alt fra aksjer til eiendom hodestups.

En kraftig oppbremsing ligger trolig i kortene også denne gangen, ettersom markedet priser inn et halvt prosentpoeng rentekutt i første halvår 2023. USAs rentekurv gir de samme signalene. Toårige statsobligasjoner handles nå med en rente på 3,23 prosent, mens tiåringen bare betaler 2,98 prosent. Denne typen «invertering» kommer typisk i forkant av en resesjon.