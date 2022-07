Fredag kom det flere regnskap for andre kvartal. USAs tredje største bank, Wells Fargo, la frem skuffende topp- og bunnlinjetall, idet høyere renter dempet interessen for boliglån og større beløp ble avsatt til dekning av fremtidige utlånstap. Paradoksalt hadde analytikere og forvaltere ventet at nettopp banksektoren ville dra nytte av renteoppgangen. Fredag ettermiddag var Wells Fargo-kursen opp med nesten 3 prosent, men siden nyttår utgjør nedturen 21 prosent.

Også Blackrocks inntekter og inntjening skuffet. Verdens største kapitalforvalter tjente 30 prosent mindre enn i fjorårets andre kvartal grunnet kraftige fall i obligasjons- og aksjemarkedene. Likevel var aksjekursen opp med 1 prosent.

I finanssektoren var Citigroup et lyspunkt. USAs fjerde største bank økte børsverdien med mer enn 5 prosent etter at et uventet sterkt regnskap for andre kvartal ble presentert. Både topp- og bunnlinjen overrasket positivt. Toppsjef Jane Fraser fortalte imidlertid at både det makroøkonomiske og geopolitiske miljøet hadde vært «utfordrende» i perioden. Til tross for fredagens oppgang er Citi-aksjen ned med 26 prosent hittil i år.

Blant sektorene var fornybar energi, mer spesifikt amerikansk solkraft, den store taperen. Selskaper som Sunrun, SunPower og First Solar var fredag ettermiddag ned med 8-10 prosent, som følge av at senator Joe Manchin nå nekter å støtte nye subsidier til bransjen.

I Europa gjorde fikk det tyske energiselskapet Uniper et kursløft på 8 prosent etter at storaksjonær Fortum hintet at en redningsaksjon fortsatt er mulig. Tidligere hadde det finske konsernet erklært at ytterligere kapitalinnsprøytninger i Uniper ikke kom på tale.

På makrofronten ble det kjent at Kinas økonomi vokste med blodfattige 0,4 prosent i andre kvartal. Økonomene hadde estimert 1 prosent, og i den foregående perioden var økningen 4,8 prosent. Oppbremsingen skyldes både brutale nedstengninger og problemer i eiendomsmarkedet.

Annen statistikk viste at USAs detaljhandel steg mer enn ventet i juni, selv om det inflasjonsjusterte nivået var ned for andre måned på rad. I tillegg sank industriproduksjonen med 0,2 prosent. Økonomene hadde sett for seg en økning på 0,1 prosent.