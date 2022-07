Sjokktall fra Goldman Sachs

Vi er inne i en ny uke, med nye kvartalsrapporter fra noen av verdens største børsnoterte selskaper. Mandag meldte Goldman Sachs at både topp- og bunnlinjen i andre kvartal ble langt bedre enn ventet. Hovedårsaken var overraskende høye inntekter fra handel med rentepapirer. Ved firetiden var bankens aksjekurs opp med mer enn 5 prosent.

Rundt 100 mil lenger syd, i Charlotte i delstaten Nord-Carolina, presenterte rivalen Bank of America sitt regnskap. Dette er USAs nest største bank, etter JPMorgan. Her ble topplinjen omtrent på linje med analytikernes snittestimat, mens inntjeningen per aksje ble en hårsbredd lavere enn ventet. Sistnevnte var ned med 9 prosent fra første kvartal og hele 29 prosent fra samme periode i fjor. Mandag ettermiddag var Bank of America-kursen likevel rundt 1 prosent høyere.

Coinbase bød på mer spenning, med et kursløft på 12 prosent. Kryptomegleren drar nytte av en etterlengtet rekyl i markedet for digital valuta. Verdien av ethereum, solana og cardano har steget med 6-10 prosent på bare en dag, mens en bitcoin igjen koster mer enn 22000 dollar.

Utenfor finanssektoren gjorde Boeing det bra. Den amerikanske flyprodusenten meldte at Delta Air Lines har bestilt 100 nye 737 Max-fly. I tillegg er selskapet nær ved å levere ytterligere 787 Dreamliner-modeller, etter 16 måneder med avbrudd. Boeing-aksjen la på seg 4 prosent.

Også kaffekjeden Starbucks var i nyhetene. Selskapet vurderer etter sigende å selge sin virksomhet i Storbritannia. Investorene tolker dette som positivt og økte Starbucks-kursen med 1 prosent.

På bilfronten la Porsche frem sine salgstall for første halvår. De bar preg av økonomisk oppbremsing. Antallet leverte biler sank med 5 prosent, til 145860. Ledelsen forklarte nedturen med problemer i forsyningskjeden og Kinas coronanedstengninger. Sportsbilprodusentens aksjekurs steg likevel med 3 prosent.

For øvrig nedjusterte Atlanta Fed sent i forrige uke sitt estimat for USAs BNP-vekst i andre kvartal fra minus 1,2 prosent til minus 1,5 prosent. Det lokale sentralbankkontorets anslag stammer fra en datamodell som løpende tar hensyn til ny økonomisk statistikk.