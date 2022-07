Etter å ha lagt bak seg noen dager med imponerende kursløft pekte pilene igjen nedover for amerikanske IT-aksjer. Ved firetiden fredag var Snapchat-eieren Snaps aksjekurs ned med hele 35 prosent, som følge av en svak kvartalsrapport. Inntektene på 1,11 milliarder dollar bommet på konsensusestimatet med beskjedne 30 millioner dollar, men underskuddet på 2 cent per aksje var dobbelt så stort som ventet. Utsiktene er dessuten blitt så usikre at ledelsen ikke ønsker å gi «guiding» for tredje kvartal. I et brev til USAs finanstilsyn erklærte selskapet at «det makroøkonomiske miljøet har forverret seg raskere og mer enn forventet.»

Mens Snaps regnskap ble offentliggjort sent torsdag, rapporterte Twitter før USA-børsen åpnet fredag. Selskapet klarte å tape 8 cent per aksje i andre kvartal, mens analytikerne hadde ventet et overskudd på 12 cent. Også topplinjen skuffet. Ledelsen skyldte på verre økonomiske forhold og usikkerhet rundt det planlagte salget til Elon Musk. Ved firetiden var aksjekursen tilnærmet uendret.

Snap og Twitters pessimisme underbygges av en fersk PMI-måling fra eurosonen. Den falt fra 52,0 i forrige måned til 49,4 i juli. Økonomene hadde sett for seg en svekkelse til 51,0, og alle tall under 50 innebærer fallende økonomisk aktivitet. Tjenesteytende sektor er så vidt i vekstmodus, mens nedturen i industrien er verre enn noen gang på mer enn to år.

For øvrig gikk det dårlig med Danske Bank. Danmarks nest største selskap fikk et kursfall på 2 prosent etter at tallene for andre kvartal ble presentert. Inntjeningen var på linje med ledelsens «guiding», men banken fortalte at det ikke blir utbetalt noe utbytte i den inneværende perioden. Det skyldes usikkerhet rundt størrelsen på bøter knyttet til en hvitvaskingsskandale i Estland.

Også Unipers aksjonærer fikk en dårlig avslutning på børsuken, idet aksjekursen stupte 28 prosent. Energikonsernet har slitt med reduserte gassleveranser fra Russland, og nå er Tysklands myndigheter på banen med en redningsaksjon. Staten får 30 prosent av selskapets aksjer i bytte mot 15 milliarder euro i ny kapital.