Ryanair imponerer

Ryanair-kursen steg med 1 prosent mandag, etter at det irske flyselskapet la frem overraskende sterke tall for andre kvartal. Bunnlinjen på 170 millioner euro var ned fra 243 millioner euro for tre år siden, men 13 millioner euro bedre enn ventet. Ledelsen spår dessuten at lønnsomheten vil være tilbake til nivået før coronapandemien senere i dette regnskapsåret eller i det neste. Toppsjef Michael O’Leary tilføyde imidlertid at høyere oljepriser, en verre geopolitisk situasjon eller en ny coronabølge kan forhindre den ventede innhentingen.

Philips-aksjen svekket seg derimot med 10 prosent. Produsenten av medisinsk utstyr tjente 216 millioner euro i andre kvartal, mens analytikerne hadde sett for seg 324 millioner euro. I tillegg ble salgsprognosen for hele 2022 nedjustert. Komponentmangel og kinesiske nedstengninger fikk skylden.

Også Newmont Mining skuffet. Verdens største gullprodusent leverte et overskudd på 650 millioner dollar i fjorårets andre kvartal, men i år ble tallet bare 387 millioner dollar. Selskapet sliter med både dyrere innsatsfaktorer og lavere gullpriser. Det edle metallet koster nå 5 prosent mindre enn for et år siden. Newmont-kursen var ved firetiden mandag ned med 9 prosent.

I IT-sektoren var Squarespace i nyhetene. Selskapet, som selger plattformer for netthandel, tjente fem ganger så mye som ventet, men ledelsens prognose for hele året imponerte på ingen måte. Mandag ettermiddag var Squarespace-kursen ned med 3 prosent.

På makrofronten viste Ifo Institutes nye spørreundersøkelse at forretningsmiljøet i Tyskland nå er verre enn noen gang på to år. Vi må helt tilbake til april 2020, kort tid etter at pandemien begynte, for å finne mer pessimisme i industrisektoren. Den sure stemningen skyldes dyr energi, redusert tilgang på gass og begredelige økonomiske utsikter.