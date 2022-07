Walmart-kursen stuper

Denne ukens store begivenhet er onsdagens rentemøte i USA, der Fed ventes å heve styringsrenten med 0,75 prosentpoeng. Det er en 25 prosent sjanse for at økningen blir enda større, basert på prisingen i derivatmarkedet.

Tirsdag hadde en rekke nye kvartalsrapporter imidlertid mer å si for børsutviklingen. I Sveits la UBS frem skuffende inntjeningstall, hovedsakelig grunnet lavere inntekter fra kapitalforvaltning og meglervirksomhet. Ledelsen skyldte på fallende aksje- og obligasjonskurser i perioden. UBS-kursen sank med 8 prosent.

Unilever leverte derimot overraskende sterke topp- og bunnlinjetall og fikk et kursløft på 2 prosent. Konsernet, som eier kjente dagligvaremerker som Dove og Knorr, viste til prisøkninger og jekket opp salgsprognosen for hele året. Ledelsen tilføyde at de høyere prisene hadde ført til en viss reduksjon i etterspørselen, men var nødvendige for å oppveie dyrere innsatsfaktorer.

Også EasyJet var ute med tall. Forsinkelser og kanselleringer kostet flyselskapet 133 millioner pund i andre kvartal, men nå går det angivelig bedre. EasyJet opplyste dessuten at høy inflasjon og fallende kjøpekraft hittil ikke har dempet europeernes reiselyst.

Walmart rammes derimot knallhardt av de samme forholdene. Verdens største butikkjede sjokkerte investorene ved å nedjustere sin «guiding» for både andre kvartal og hele året. Skyhøye matvare- og energipriser gjør at folk har mindre penger til overs for slikt som elektronikk og klær, og Walmart har sett seg nødt til å selge mye av varelageret med store avslag. Aksjekursten var ved firetiden ned med godt over 8 prosent, og en rekke andre detaljister ble trukket med i dragsuget. Blant annet fikk Amazon, som selger enda mer enn Walmart, et kursfall på nesten 4 prosent.

En gigant i bilsektoren, General Motors, tjente uventet lite penger i andre kvartal, og her sank børsverdien med 3 prosent. Skuffelsen skyldtes problemer i forsyningskjeden som følge av Ukraina-krigen og coronanedstengninger.

Coca-Cola var derimot et lyspunkt. Både inntektene og inntjeningen overgikk analytikernes forventninger, og salgsvolumene stiger til tross for høyere priser. Aksjekursen la på seg 2 prosent.

Et annet selskap som over hele verden assosieres med amerikansk «kultur», McDonald's, tapte på stengte hurtigmatrestauranter i Russland og Ukraina. Dette bidro til at topplinjen ble lavere enn ventet. Inntjeningen overrasket imidlertid positivt, og ved firetiden tirsdag var aksjekursen tilnærmet uendret.