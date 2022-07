Renteheving + resesjon = børsfall

Allerede i april oversteg USAs toårige rente det tiårige nivået, noe som typisk har signalisert resesjon og børsfall. Og ganske riktig. To og en halv måned senere var S&P 500-indeksen ned med 20 prosent, og torsdag ble det kjent at verdens største økonomi nå har krympet i to kvartaler på rad. Uansett hva Det hvite hus måtte si er dette den offisielle definisjonen på «resesjon».

Nedturen er neppe over, ettersom rentekurven nå er enda mer «invertert» enn i vår. Forskjellen mellom to- og tiårige renter ligger på rundt 0,2 prosentpoeng, mer enn noen gang siden høsten 2000, kort tid før dotcom-boblen sprakk. Fra januar 2000, da den tidens rentekurve først ble snudd på hodet, og frem til sent i 2002 tapte Nasdaq-indeksen mer enn tre firedeler av sin verdi.

Torsdag ettermiddag var de amerikanske børsindeksene igjen ned, til tross for at enkelte solide kvartalsrapporter løftet investorenes humør. I Europa meldte både Shell og Total om rekordsterke bunnlinjer som følge av det seneste kvartalets skyhøye oljepriser. Begge planlegger dessuten å kjøpe tilbake egne aksjer for milliarder av euro i tredje kvartal. Shell-kursen steg med 1 prosent, mens Total fikk et fall på nesten 3 prosent.

I USA slo Fords topp- og bunnlinjetall analytikernes forventninger med en god margin, og ved firetiden torsdag var aksjen opp med 4 prosent. Bilprodusenten hevet utbyttet og opprettholdt sin «guiding» for hele året. De glade nyhetene skyldtes hovedsakelig bedre tilgang på komponenter, særlig halvledere, samt at Ford selger mer av de mest lønnsomme bilmodellene. Ledelsen tilføyde at dyrere råvarer og høyere transportkostnader legger press på marginene.

Meta Platforms, eieren av Facebook, la frem en fersk kvartalsrapport etter børsslutt onsdag. Tallene var generelt skuffende, og aksjen var torsdag ettermiddag ned med 8 prosent. Dette er tilsynelatende ikke lenger en «vekstaksje», ettersom topplinjen krympet fra samme periode i fjor.

Heller ikke ny statistikk fra eurosonen var særlig oppløftende lesning. Her sank forbrukertilliten til en ny bunn godt under de verste nivåene fra coronapandemien og den globale finanskrisen. I tillegg økte den årlige konsumprisveksten i Tyskland til 8,5 prosent i juli. Økonomene hadde ventet et fall til 8,1 prosent.