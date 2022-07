Beste børsmåned siden april 2020

Juli ble en særdeles god børsmåned, selv om Fed hevet styringsrenten med 0,75 prosentpoeng, konsumprisveksten er høyere enn på flere tiår og verdensøkonomien bremser opp. I USA la indeksene S&P 500 og Nasdaq på seg henholdsvis 8 og 11 prosent, mens Europas Stoxx 600 fikk en opptur på 7 prosent.

Paradoksalt har elendige makroøkonomiske nyheter bidratt til rekylen ettersom de trolig vil motivere sentralbankene til å stramme inn mindre enn det som ellers hadde vært tilfellet. Terminkontraktmarkedet priser nå inn en 70 prosent sjanse for at Fed funds-renten ikke overstiger 3,25 prosent ved utgangen av året. For en måned siden ble et slikt utfall regnet som bare 41 prosent sannsynlig, idet traderne så for seg langt mer dramatiske rentehevinger.

I tillegg har 76 prosent av S&P-selskapene som hittil har lagt frem tall for andre kvartal tjent mer enn ventet. For hele indeksen blir periodens årlige inntjeningsvekst trolig på 7,6 prosent, det vil si 1,6 prosentpoeng mindre enn konsumprisveksten i juni. Ekskluderes energisektoren blir økningen snudd til et fall på 1,9 prosent.

Fredag kom det både ny inflasjonsstatistikk og nye kvartalsrapporter. Den årlige økningen i USAs «personal consumption expenditure» (personlig forbrukskostnad), en av Feds favorittindikatorer, ble på 6,8 prosent i juni. Nivået var høyere enn noen gang siden januar 1982.

På resultatsiden kunne Amazon meldte om uventet høye inntekter i andre kvartal. Verdens største detaljist gikk likevel med underskudd grunnet tap på sin investering i elbilprodusenten Rivian. Ledelsen mener uansett at utsiktene for tredje kvartal er utmerkede, og aksjekursen var ved firetiden opp med 12 prosent.

Skuffende topp- og bunnlinjetall medførte at Intel-kursen derimot stupte 9 prosent. Omsetningen har ikke svekket seg mer på et tiår, og også «guidingen» for det inneværende kvartalet var lite imponerende. Ledelsen skyldte på problemer i forsyningskjeden.

Oljegigantene Chevron og Exxon knuste derimot analytikernes forventninger og ble belønnet med kursoppganger på henholdsvis 6 og 3 prosent. Begge tjener rått på de skyhøye energiprisene.

For øvrig slo også Apple meglerhusenes inntekts- og inntjeningsestimater, mens Procter & Gamble overrasket positivt på topplinjen, men tjente skarve 1 cent mindre enn ventet. Disse aksjene var fredag ettermiddag henholdsvis opp med 3 prosent og ned med 5 prosent.