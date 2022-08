Blodfattig start på ny børsmåned

Europa avsluttet forrige fredag sin beste børsmåned siden november 2020, men mandag sto Stoxx 600-indeksen på stedet hvil . HSBC ga imidlertid grunn til jubel, med et kursløft på 7 prosent i London. Finanskjempens resultat før skatt sank i første halvår til 9,2 milliarder dollar, men var likevel en milliard dollar bedre enn ventet. Dessuten ble målsetningen for bankens avkastning på fysisk egenkapital jekket opp fra 10 til 12 prosent, og ledelsen lovte kvartalsvise utbyttebetalinger fra og med neste år.

Et tankekors var HSBCs nye tapsavsetninger på 1,1 milliard dollar. Grepet skyldes at økt økonomisk usikkerhet og stigende inflasjon gjør det vanskeligere for kundene å betjene sine lån.

Også Heineken overraskende positivt i første halvår, men her droppet ledelsen fullstendig sin målsetning om en driftsmargin på 17 prosent i 2023. Igjen er forklaringen «økt økonomisk usikkerhet» samt dyrere innsatsfaktorer. Bryggeriets aksjekurs var omtrent uendret.

SBB fikk derimot juling på Stockholm-børsen. Kursen stupte 5 prosent etter at Goldman Sachs nedgraderte eiendomsaksjen fra «nøytral» til «selg». Kursmålet på 13 svenske kroner er dessuten 5,76 kroner mindre enn fredagens sluttnotering. Ifølge Goldman gir SBBs seneste kvartalsrapport grunnlag for bekymringer rundt både lånefinansiering og de fremtidige kontantstrømmene. Paradoksalt var nettopp SBB den aksjen Avanza og Nordnets svenske kunder nettokjøpte mest av i forrige måned.

For øvrig skaper Nancy Pelosi frykt i markedet. Det går rykter om at den høytstående amerikanske politikeren skal snakke med taiwanske politikere denne onsdagen, noe som i så fall vil føre til en dramatisk forverring av forholdet mellom USA og Kina. Sistnevnte har allerede truet med militære grep, dersom amerikanerne blander seg inn i Taiwan-situasjonen.

Pelosi er på Wall Street også kjent som en svært dreven trader. En oversikt på nettsiden housestockwatcher viser at hennes seneste handel fant sted i forrige uke, da hun dumpet alle sine aksjer i halvlederprodusenten Nvidia. I juni kvittet hun seg med aksjer i Visa og Apple.