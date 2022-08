Pelosis Taiwan-tur skremmer investorene

Nancy Pelosi nølte visst nok med å planlegge et besøk til Taiwan, etter at Kinas myndigheter erklærte at en slik handling ville anses som fullstendig uakseptabel. Tirsdag ettermiddag norsk tid skal den amerikanske politikeren imidlertid være på vei til øyriket. Ikke overraskende dukket en rekke kinesiske jagerfly og krigsskip opp i området. Kina hevder som kjent at Taiwan er del av landet og ønsker null innblanding fra USAs side.

Slikt skaper ikke akkurat optimisme blant investorene, og ved firetiden tirsdag var «trygge havner» som gull og høyt ratede statsobligasjoner betydelig opp. Samtidig falt de fleste internasjonale børsindeksene, særlig i Asia. Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner var på et tidspunkt helt nede i 2,52 prosent, mindre enn noen gang siden tidlig i april.

For en rekke enkeltaksjer var nye kvartalsrapporter imidlertid den viktigste kursdriveren. Britiske BP overrasket positivt ved å tredoble bunnlinjen fra samme periode i fjor, og dessuten ble utbyttet og tilbakekjøpene av egne aksjer økt. Olje- og gasskonsernets aksjekurs fikk et løft på 4 prosent.

Også Ferrari imponerte i andre kvartal. Sportsbilprodusenten tjente mer enn noen gang tidligere, tross økonomisk oppbremsing og skyhøy inflasjon. Etterspørselen er for tiden svært sterk, og ledelsen jekket opp sin prognose for hele året. Det ble heller ikke meldt om store problemer knyttet til komponentmangel og «forstyrrelser i forsyningskjeden». Tross de gode nyhetene var aksjekursen tilnærmet uendret.

Heller ikke Maersk er særlig hardt rammet av elendige økonomiske utsikter. Tvert imot. I likhet med Ferrari oppjusterte selskapet sin «guiding» for hele året. Shippingkjempen tror nå det vil ta mer tid enn tidligere antatt før containermarkedet og fraktratene normaliserer seg. Også tallene for andre kvartal ga grunn til jubel, og aksjen var tirsdag ettermiddag opp med 2 prosent.