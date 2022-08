Lettelsesrally på Wall Street

Kina har i flere uker hevdet at USA ville bli straffet knallhardt dersom Nancy Pelosi faktisk gjennomførte sine planer om å møte med taiwanske politiske ledere. Den høytstående demokraten ga blaffen og landet tirsdag i øyriket, men hittil har de kinesiske myndighetene utelukkende reagert med storstilte militære øvelser, skarp kritikk samt handelsmessige straffegrep mot Taiwan. Traderne puster følgelig lettet ut og satser på at livet går sin glade gang, uten noen snarlig krig mellom verdens to største økonomier.

Optimismen bidro til at de fleste europeiske og amerikanske børsindeksene var noe høyere onsdag ettermiddag. Også enkelte kvartalsrapporter løftet investorenes humør. Blant annet la Starbucks frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall. Kjeden fortalte at amerikanerne opprettholder sine kaffevaner til tross for skyhøy inflasjon og en krympende økonomi. Omsetningen av kalde kaffedrikker går visst nok særlig godt. Starbucks-kursen var ved firetiden onsdag opp med 2 prosent.

Også salget av legemidler går strykende. I likhet med Starbucks slo Moderna analytikernes forventninger, og her ble kursoppgangen på imponerende 16 prosent.

Selv Under Armour var opp med 4 prosent. Det til tross for at klesprodusenten nedjusterte sin «guiding» for hele året. I andre kvartal ble inntektene litt bedre enn ventet, mens inntjeningen var på linje med konsensusestimatet.

Like bra gikk det ikke med Match Group, som blant annet eier datingappen Tinder. Aksjekursen stupte 21 prosent som følge av overraskende lav lønnsomhet i andre kvartal og ledelsens forvetninger om null topplinjevekst i andre halvår. Det ble også meldt at Tinders toppsjef, Renate Nyborg, trekker seg fra stillingen.

Et annet nettbasert selskap, Airbnb, leverte inntekter omtrent på linje med konsensusestimatet, men tjente mer enn analytikerne hadde sett for seg. Ledelsen forklarte at etterspørselen etter reiserelaterte tjenester for tiden er svært høy. En skuffende prognose for tredje kvartal bidro imidlertid at aksjekursen tirsdag ettermiddag var ned med 3 prosent.