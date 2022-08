Kursfall tross greie resultater

Paramount Global, som er kjent for populære filmer som Top Gun, fikk et kraftig kursfall umiddelbart etter at New York-børsen åpnet torsdag . Det til tross for at selskapet tjente overraskende mye i andre kvartal. Store investeringer i strømmetjenester bidro til å øke virksomhetens abonnenter med 4,9 millioner.

Også Booking Holdings meldte om uventet høy lønnsomhet. Topplinjen skuffet imidlertid, og eieren av reiserelaterte nettplattformer som Priceline og Booking.com fortalte at kansellerte flyturer senket veksten i forrige måned. Ved firetiden torsdag var nettaksjen ned med mer enn 4 prosent.

Også Clorox var blant børstaperne. For et par år siden gjorde aksjen det bra idet folk fikk det for seg at alt skulle desinfiseres med klorin for å unngå coronasmitte. Torsdag falt aksjekursen imidlertid med 1 prosent, som følge av at prisøkningene i andre kvartal ikke holdt tritt med oppgangen i produksjonskostnadene. Paradoksalt var inntjeningen som ventet, mens omsetningen bommet noe på konsensusestimatet.

I Japan ble Toyota Motor hardt rammet av dyrere innsatsfaktorer i andre kvartal. På toppen av dette begrenset «utfordringer i forsyningskjeden» hvor mange biler den japanske industrigiganten kunne produsere. Det endte med at resultatet krympet med 42 prosent fra samme periode i fjor. Aksjekursen svekket seg med 3 prosent.

Alibaba-kursen var derimot opp med 5 prosent, etter at den kinesiske netthandleren la frem uventet sterke inntjeningstall for andre kvartal. Coronarelaterte nedstengninger medførte imidlertid at topplinjen sto på stedet hvil i perioden.

For øvrig ble det kjent at 260.000 amerikanere i forrige uke søkte om arbeidsledighetstrygd. Tallet var opp med 6.000 på en uke og nær det høyeste siden november. Statistikken var likevel om ventet.

Sentralbankene fortsetter uansett å stramme inn. I Storbritannia hevet Bank of England sin styringsrente med et halvt prosentpoeng, mer enn noen gang siden 1995. Amerikanske Federal Reserve ventes å gjøre det samme i forbindelse med sitt rentemøte 21. september.