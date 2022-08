Gode jobbtall var dårlige for aksjer

Det er vanskelig å si hva som skjer i USAs arbeidsmarked for tiden. Torsdag ble det kjent at flere amerikanere i forrige uke søkte om arbeidsledighetstrygd enn noen gang siden november. Bare en dag senere meldte myndighetene imidlertid at sysselsettingen utenfor landbruket i juli økte med hele 528.000 – mer enn dobbelt så mye som ventet. I tillegg var den gjennomsnittlige timelønnen opp med 5,2 prosent på et år.

Av de to rapportene regnes fredagens som den klart viktigste, så investorene tror nå at Fed vil stramme inn mer enn tidligere antatt. I terminkontraktmarkedet regnes en renteheving på 0,75 prosentpoeng i dag som 67 prosent sannsynlig, mot bare 34 prosent torsdag og 28 prosent for en uke siden.

Forventninger om pengepolitisk innstramning og høyere renter er sjelden positivt for børsutviklingen, og ved firetiden fredag var både de europeiske og amerikanske indeksene betydelig ned. Som vanlig ble vekstaksjer, inkludert de i den teknologitunge Nasdaq-indeksen, særlig hardt rammet.

Mange aksjer ble imidlertid mer påvirket av ferske kvartalstall. Den tyske forsikringsgiganten Allianz fikk et kursfall på 2 prosent selv om både topp- og bunnlinjen slo analytikernes snittestimat med god margin. Et problem er at kundene trekker ut penger fra konsernets forvaltningsvirksomhet. Ledelsen nevnte dessuten høy inflasjon og «økonomisk press», spesielt i Europa.

I finanssektoren var også London Stock Exchange ute med et nytt regnskap. Igjen overrasket både inntektene og inntjeningen positivt, og her fikk aksjen en opptur på nesten 3 prosent.

Warner Bros. Discoverys aksjekurs var derimot ned med 15 prosent ved firetiden fredag. Dagen før hadde det amerikanske underholdningsselskapet presentert en ny strategi der to strømmetjenester skal slås sammen og fokuset blir på flere ulike plattformer i stedet for bare «streaming». Investorene var tilsynelatende lite imponert.

Et langt mer innovativt selskap, Amazon, meldte at det kjøper iRobot for rundt 1,7 milliarder dollar. Sistnevnte er best kjent for sin robotstøvsuger Roomba, men lager også maskiner som vasker gulv og kutter plenen. iRobots aksjekurs økte med 19 prosent, mens Amazons fredag ettermiddag var rundt 1 prosent lavere.