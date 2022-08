God mandag for fornybaraksjer

Rekylen i aksjemarkedet fortsatte mandag, idet traderne fokuserte mer på redusert resesjonsrisiko enn på forventede pengepolitiske innstramninger. Ved firetiden var de fleste europeiske og amerikanske børsindeksene 0,5-1,5 prosent høyere.

BioNTech gjorde det imidlertid elendig, med et kursfall på 10 prosent. Den tyske vaksineprodusenten bommet på analytikernes topp- og bunnlinjeestimat. Redusert vaksinering medførte at inntektene krympet med hele 40 prosent fra fjorårets andre kvartal. Selskapet regner fortsatt med å selge coronavaksiner for 13-17 milliarder euro i år, delvis fordi en ny omicronvaksine er under utvikling og ventes å være klar for allmennt bruk i oktober. Tyskerne satser også på å injisere flere småbarn og afrikanere.

Også Nvidias aksjonærer gikk på en smell. Halvlederprodusenten varslet at inntektene i andre kvartal ble på 6,7 milliarder dollar, 400 millioner dollar mindre enn «guidingen» fra tidligere i år. Hovedårsaken er et svakt marked for videospillutstyr, og aksjekursen stupte rundt 5 prosent.

For øvrig vedtok det amerikanske senatet Biden-regjeringens enorme klima- og helsetjenestepakke. 430 milliarder dollar i klimarelaterte skattelettelser og helsesubsidier skal etter planen finansieres gjennom økt beskatning. Enkelte økonomer hevder at tiltakene vil ha en stimulanseffekt, mens andre mener en ny 15 prosent minimumsskatt vil svekke store multinasjonale selskapers lønnsomhet.

Bidens såkalte «Inflation Reduction Act» er uansett gode nyheter for fornybarsektoren. JPMorgan tror den nye «pakken» vil øke First Solar-kursen med mer enn 20 prosent og oppgraderte aksjen til «overvekt». Mandag ettermiddag var selskapets børsverdi allerede opp med 11 prosent.

Også andre «grønne» aksjer gjorde det bra, og iShares' børsnoterte Global Clean Energy-fond ble mandag ettermiddag handlet for 3 prosent mer enn fredagens sluttnotering.