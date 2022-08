Spenning rundt onsdagens inflasjonstall

Tirsdag var investorene mest fokusert på den neste dagens inflasjonstall fra USA. Økonomene tror konsumprisveksten sank fra 9,1 prosent i juni til 8,7 prosent i forrige måned. I både mai og juni var konsensusestimatet imidlertid 0,3 prosentpoeng lavere enn fasiten. Dagen da de overraskende høye inflasjonsmålingene ble kjent svekket Dow Jones-indeksen seg med henholdsvis rundt 900 og 200 punkter. Også en ny skuffelse vil trolig skape børsfall, ettersom et slikt utfall øker sjansen for drastiske rentehevinger fra Fed.

Samtidig fortsetter resultatsesongen, og i Tyskland la bildelprodusenten Continental frem sitt regnskap for andre kvartal. Topplinjen imponerte, men underskuddet overgikk likevel analytikernes forventninger. Kinesiske nedstengninger, problemer i forsyningskjeden, høyere renter og nedskrivninger fikk skylden. Ledelsen tror uansett at bedre tilgang på halvledere og en normalisering i forsyningskjeden vil få fart på den globale bilproduksjonen i andre halvår. Prognosen for hele 2022 ble følgelig opprettholdt. Investorene var tilsynelatende ikke overbevist, og aksjekursen sank med mer enn 5 prosent.

I USA trakk brikkeprodusentene ned børsutviklingen. Micron, som lager minnebrikker, varslet at inntektene kan komme til å bli lavere enn tidligere «guidet» som følge av makroøkonomiske faktorer og selvsagt «begrensninger i forsyingskjeden». Ved firetiden tirsdag var aksjen ned med 5 prosent.

Dagen før hadde en annen amerikansk brikkeprodusent, Nvidia, skuffet investorene med et lignende utspill. Kursfallet fortsatte tirsdag, og hittil i denne uken har en tidel av selskapets børsverdi forduftet.

Novavax var imidlertid den virkelig store børstaperen. Konsernet kunne fortelle at etterspørselen etter dets coronavaksine for tiden er laber, og ledelsen nedjusterte derfor sin salgsprognose for hele året. Aksjen stupte utrolige 30 prosent, noe som innebærer at investorer som kjøpte for ett år siden nå har tapt 80 prosent.

Paradoksalt smittes mer enn 1 million personer fortsatt av coronaviruset hver dag. Toppen fra 2020, året da pandemien brøt ut, var på 840.000. Ser vi utelukkende på antallet coronarelaterte dødsfall ligger syvdagerssnittet på rundt 2.500, mot 6.300 og 9.800 for henholdsvis to og ett år siden.