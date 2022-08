Powell (og investorene) puster lettet ut

USAs årlige konsumprisvekst sank fra en 41-årig topp på 9,1 prosent i juni til fortsatt høye 8,5 prosent i forrige måned. Nivået var 0,2 prosent lavere enn ventet. Dessuten falt den månedlige prisendringen til null, etter 16 måneder med oppgang. Tross de overraskende lave inflasjonstallene har amerikanernes reallønn nå svekket seg i 16 måneder på rad.

Aksjemarkedet var uansett godt fornøyd, ettersom den nye statistikken betyr at Fed neppe trenger å stramme inn fullt så raskt som tidligere antatt. I terminkontraktmarkedet regnes en renteheving på et halvt prosentpoeng den 21. september nå som klart mest sannsynlig, mens traderne tirsdag trodde styringsrenten skulle opp med 0,75 prosentpoeng.

Ved firetiden onsdag var de fleste amerikanske børsindeksene følgelig opp med 1-2 prosent. Oppturen var enda sterkere for Nasdaq-indeksen som inneholder en rekke selskaper der den forventede inntjeningen hovedsakelig ligger langt frem i tid. I Europa fikk børsene typisk et løft på 0,5-1 prosent.

I tillegg til rykende ferske inflasjonstall ble vi servert en rekke regnskaper for andre kvartal. Den nederlandske finanskjempen Abn Amro meldte om overraskende høy lønnsomhet, delvis grunnet økonomisk innhenting i hjemmemarkedet. Aksjen falt likevel rundt 2 prosent, trolig fordi banksektoren er blant de få som drar nytte av raskt stigende renter – et scenario som nå er mindre sannsynlig enn tidligere i denne uken.

Europas største reisebyrå, Tui Group, tjente på gjenåpning og økt reiselyst i området, og omsetningen var femdoblet fra samme periode i fjor. Uventet mange kansellerte flyturer medførte at bunnlinjen likevel ble rød. Enkelte analytikerne frykter dessuten at en økonomisk oppbremsing, særlig i Storbritannia, vil svekke etterspørselen senere i år. Onsdag ettermiddag var aksjen opp med 1 prosent.

Supermarkedkjeden Ahold Delhaize tjente mer enn ventet og oppjusterte sin «guiding» for hele året. Ledelsen hevdet i sin rapport at selskapet «absorberer kostnadsøkninger for kundene», men driftsmarginen var omtrent på linje med det historiske snittet. Aksjen fikk et løft på hyggelige 8 prosent.