Fire uker med børsoppgang

I motsetning til evig optimistiske Joe Biden har Storbritannias sentralbank styrt investorenes forventninger på en ganske nøktern måte. Bank of England advarte i forrige uke at landet går inn i en lang resesjon som følge av skyhøy konsumprisvekst. Dette bidro til at økonomene så for seg et BNP-fall på 0,3 prosent fra første til andre kvartal. Fredag ble det imidlertid kjent at verdiskapningen svekket seg med bare 0,1 prosent. Utviklingen var likevel den verste siden fjorårets første tre måneder.

I Frankrike steg arbeidsledigheten i andre kvartal til 7,4 prosent, 0,1 prosentpoeng mer enn ventet. Myndighetene meldte dessuten at den månedlige inflasjonen i juli var 0,3 prosent, mot 0,7 prosent i juni. Lignende statistikk fra Spania viste at konsumprisene faktisk sank med 0,3 prosent i forrige måned.

Det var med andre ord tegn på en viss økonomisk oppbremsing i Europa, samtidig som inflasjonen og renteforventningene faller tilbake. Scenarioet er nå nesten fullstendig priset inn i aksjekursene, og ved firetiden fredag var børsene i London, Frankfurt og Paris følgelig opp med mindre enn 0,5 prosent.

I USA sank importprisene mer enn ventet fra juni til juli, og igjen styrkes inntrykket av at inflasjonstoppen er passert. S&P 500 har nå steget i fire uker på rad, drevet av forventninger om at vi unngår en «hard landing» og at Fed kan være mer forsikrig med sine pengepolitiske innstramninger. Børsindeksen har ikke hatt en lengre opptur siden november i fjor.

Blant enkeltaksjene var det mer dramatikk. Rivian fikk et kursløft på 3 prosent, selv om det var noe vanskelig å tolke tallene. Topplinjen overrasket positivt i andre kvartal, mens underskuddet var som ventet og den amerikanske elbilprodusenten jekket ned sin inntjeningsprognose for hele året.