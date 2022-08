Svake makrotall ga kursfall

Vi ble mandag servert nye makrotall fra Kina. Både detaljhandelen og industriproduksjonen i juli var høyere enn et år tidligere, men veksttakten avtok fra juni og var lavere enn ventet. Dessuten sank landets eiendomsinvesteringer overraskende mye.

Kina er verdens største eller nest største forbruker av en rekke råvarer, inkludert blant annet råolje, tømmer, soyabønner, hvete, ris og mais. Landets økonomiske utvikling har følgelig mye å si for råvareprisene og dermed også for hvordan råvareaksjer gjør det. Ikke overraskende var store energiselskaper som Shell, BP og Total blant mandagens europeiske børstapere, med kursfall på 3 prosent. I USA var Halliburton og Marathon Oil ved firetiden ned med nesten 6 prosent.

Selv Saudi Aramco ble i en periode dratt med i dragsuget, til tross for at den saudiarabiske oljegiganten la frem sterke tall søndag. Skyhøye oljepriser medførte at resultatet ble 90 prosent høyere enn i fjorårets andre kvartal. Bunnlinjen på 48,4 milliarder dollar overgikk dessuten konsensusestimatet med 2,2 milliarder dollar. På det meste var Aramco-kursen ned med 1,5 prosent, men aksjen avsluttet børsdagen med null endring.

Kina er også et av verdens viktigste markeder for en rekke ferdige produkter, inkludert personbiler. Dette bidro til at bil- og bildelprodusenter generelt gjorde det dårlig på børsen. I Europa falt tyske Continental med 3 prosent, mens Mercedez-Benz Group tapte 1 prosent.

Som kjent fører økonomisk oppbremsing vanligvis til penge- og/eller finanspolitiske stimulansgrep, og mandag senket den kinesiske sentralbanken to viktige renter. Det overraskende grepet bidro til at Shanghai- og Hang Seng-børsene klarte seg relativt godt.

For øvrig førte økt risiko for en global resesjon til at renteforventningene i terminkontraktmarkedet kom noe ned. Traderne ser nå en 64 prosent sjanse for at Fed hever styringsrenten med bare et halvt prosentpoeng den 21. september. Fredag ettermiddag var tallet 55 prosent, og mandag 8. august ble en heving på 0,75 prosentpoeng regnet som klart mest sannsynlig.